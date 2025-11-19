TRUMPF Türkiye: Sac işleme ve lazer teknolojilerinde yenilikçi çözümlerle sanayinin yanında

Sac işleme ve lazer teknolojisinde 100 yılı geride bırakan TRUMPF, 2017 yılından bu yana doğrudan yatırım modeliyle faaliyete geçtiği Türkiye’de yenilikçi çözümleriyle sanayiciye çözüm ortaklığı sunuyor.

İnovasyon mirasını 1923 yılından bu yana yerel sanayicinin hizmetine sunan TRUMPF Grubu bugün 90’dan fazla ülkede 17 bin 750 çalışanıyla faaliyetlerini sür dürüyor. Küresel cirosu 4.3 milyar Euro'ya ulaşan şirket; sac işleme makineleri, lazer sistemleri, otomasyon, yazılım ve finansmanı bir arada sunabilen nadir kuruluşlardan birisi olarak ön plana çıkıyor.

2017 yılında doğrudan yatırım modeliyle kurulan TRUMPF Türkiye ise bugün 50 kişilik uzman kadrosuyla İstanbul Ümraniye’de ki TRUMPF Plaza'da müşterilerine satış, uygulama mühendisliği, servis, eğitim, yedek parça ve finansal danışmanlığı hizmetlerini tek çatı altında sunuyor.

“Finansman desteği dahil tedarikçiye eksiksiz ekosistem sunuyoruz”

Şirket olarak müşterilere sadece makine değil üretimin tamamını karşılayan entegre bir değer zinciri sunduklarını belirten Genel Müdür Burak Günsür, “Küresel teknolojimizi yerel mühendislik ve servis ekibimizin deneyimiyle birleştiriyor, uzun vadeli rekabet avantajı yaratıyoruz” dedi. TRUMPF’ın 1950’lerde sac işleme, 1970’lerde ise lazer tabanlı üretim çözümlerine yöneldiğini dile getiren Günsür, finansman desteği dahil tedarikçiye eksiksiz bir ekosistem sunulduğunu belirtti.

TRUMPF Türkiye’nin yatırım kararlarında Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) kavramını öne çıkardığını belirten Burak Günsür, “En doğru yatırım, sadece ilk yıl değil, beşinci yılında da kazandırmaya devam eden yatırımdır. TCO hesaplarında TRUMPF sistemlerinin çoğu zaman birkaç yıl içinde yatırımını amorti ettiğini görüyoruz” dedi.

Günsür, “Türkiye’deki başarı hikâyelerini bölge ülkelerine örnek göstererek TRUMPF’u yalnızca bir makine tedarikçisi değil, uzun vadeli teknoloji ortağı olarak konumlandır mak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMPF Türkiye yöneticilerinin şirketin sunduğu çözümlere yönelik değerlendirmeleri şöyle:

CFO Banu Yenal Taşdelen: Finansal süreçleri sürekli optimize ediyoruz

“TRUMPF Türkiye’de finansal süreçlerimizi sürekli optimize ederek, yalnızca bugünün değil yarının da güçlü kurumlarını inşa etmeyi he defliyoruz. Amacımız, tüm süreçlerimizi şeffaf, sürdürülebilir ve verimlilik ilkeleriyle yöneterek güçlü ve sağlam bir mali yapı oluşturmak; finansal disiplinimizi vizyoner bir bakışla birleştirip yalnızca bugünü güçlendirmek değil, aynı zamanda geleceğe sağlam bir köprü kurmaktır.

Takım Tezgahları (MT) Ülke Satış Müdürü Yiğit Örkün: Türk sanayicisinin en güvenilir teknoloji ortağı

“TRUMPF çözümleri, Türk sanayici sinin en güvenilir teknoloji ortağıdır. Biz müşterilerimizi dinleyip üretim akışına en uygun kombinasyonu tasarlıyor; makine, otomasyon ve yazılımı bir bütün olarak kurguluyoruz. TRUMPF Türkiye, maki nelerini yalnızca üretim aracı değil veri üreten sensörler hâline getiriyor. TruLaser Tube sistemleri mobilya ve raf üreticilerinin kaynak adımlarını azaltıp montaj sürelerini kısaltıyor. TruBend bükme preslerinde veritabanlı açı düzeltme teknolojisi, farklı vardiyalardaki operatörlere aynı hassasiyeti sunuyor. Robotik parça sıralama ve akıllı depolama çözümleri, küçük partili üretim yapan atölyelere hız ve esneklik kazandırıyor. Küresel rekabette yalnızca fiyat avantajı yetmiyor; hız, esneklik ve hatasız üretim gerekiyor. TRUMPF’ın sunduğu otomasyon ve dijital çözümler, Türk üreticisini bu anlamda bir üst lige taşıyor.”

Lazer Teknolojileri (LT) Ülke Satış Müdürü Onur Dincer: “Türk mühendisleri karmaşık parçaları ekonomik şekilde üretebiliyor”

“Yıllık global ciromuzun %10’unu AR-GE’ye ayırdığımız bütçemizle, kendi yazılım ve yapay zekâ geliştirmelerimizi kullanarak lazer dün yasında; 3 boyutlu kesim, kaynak, markalama ve yüzey işleme gibi alanlarda benzersiz çözümler sunuyoruz. Bu sayede Türk mühendisleri daha karmaşık parçaları ekonomik şekilde üretebiliyor; ihracatta rekabet avantajı sağlanıyor.”

Servis ve Operasyonlar Müdürü Ufuk Erdinç: Dijital çözümlerle sorunları oluşmadan tespit ediyoruz

“TRUMPF Servis ve Operasyonlar Departmanı olarak dijital çözümlerle proaktif hizmet sunuyoruz. TRUMPF için teknik servis, yalnızca arıza gidermek değil; dijital çözümlerle sorunları oluşmadan tespit eden, en karmaşık teknik zorlukları dahi sonuçlandırabilen ve müşteri memnuniyetini koşulsuz önceliği sayan bir çözüm ortaklığı anlayışıdır.

İstanbul’daki TRUMPF Plaza, yalnızca bir satış noktası değil; uygulama merkezi, eğitim salonları ve yedek parça deposuyla donatılmış bir servis üssü. Türkiye genelindeki saha servis mühendisleri, acil bakım ve onarım ihtiyaçlarına hızlı yanıt veriyor. Operatör ve bakım ekipleri için düzenlenen eğitim programları, firmaların yeni teknolojilere hızlı ve sorunsuz uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Yerel servis ekibimiz, müşteriye yalnızca müdahale değil, önleyici çözümler sunarak makine ömrünü uzatıyor ve iş sürekliliğini garanti altına alıyor.”

İK Müdürü Dila Aktürk: En büyük gücümüz insan kaynağımız

'Cesur fikirlere güvenmek’ işveren markamızın özünü yansıtır. Bu değerler doğrultusunda, teknik yet kinliği yüksek ve profesyonel ekibimizle en büyük gücümüzün insan kaynağımız olduğuna inanıyor; çalışanlarımızın gelişimini, mutluluğunu ve potansiyelini tüm süreçlerimizin merkezine koyuyoruz.