Trump'ın gümrük vergileri Avrupa lüks sektörünü vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden gelen mallara doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini açıklamasıyla Avrupa lüks hisseleri değer kaybetti.

Fransa'nın piyasa değeri bakımından en büyük şirketleri olan LVMH ve Hermes'in hisseleri, Trump'ın açıklamasının ardından Kering, Prada ve Burberry gibi sektör emsallerine paralel olarak sırasıyla yaklaşık yüzde 3 ve yüzde 4 oranında düştü.

Sektörün en büyük grupları ürünlerinin yaklaşık dörtte birini ABD'li tüketicilere satarken, daha küçük markalar arasında bu oran dış giyim şirketi Moncler'de yüzde 14'ten sandalet üreticisi Birkenstock'ta yüzde 46'ya kadar değişiyor.

S&P analistleri yakın tarihli bir notta lüks sektörünü ABD gümrük vergilerine en çok maruz kalan sektörlerden biri olarak gösterdi çünkü şirketlerin üretimi ABD'ye taşıma kabiliyetleri sınırlı.

Bain ortağı Claudia D'Arpizio perşembe günü bir endüstri etkinliğinde yaptığı açıklamada, "ABD'de bir fabrika kurarak gümrük vergileri sorununun üstesinden gelmek istiyorsanız, bu şu anda imkânsız. İnsanlara ve know-how'a sahip değilsiniz" dedi.