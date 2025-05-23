  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Trump'ın gümrük vergileri Avrupa lüks sektörünü vurdu
Takip Et

Trump'ın gümrük vergileri Avrupa lüks sektörünü vurdu

Trump’ın Avrupa’ya yönelik yüzde 50 vergi çıkışı lüks markaların hisselerini sarstı. LVMH, Hermes, Kering ve Prada şirketlerin hisselerinde sert düşüşler yaşanırken, analistler lüks segmentin ABD vergilerine karşı en savunmasız sektörlerden biri olduğu görüşünü savunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın gümrük vergileri Avrupa lüks sektörünü vurdu
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden gelen mallara doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini açıklamasıyla Avrupa lüks hisseleri değer kaybetti.

Fransa'nın piyasa değeri bakımından en büyük şirketleri olan LVMH ve Hermes'in hisseleri, Trump'ın açıklamasının ardından Kering, Prada ve Burberry gibi sektör emsallerine paralel olarak sırasıyla yaklaşık yüzde 3 ve yüzde 4 oranında düştü.

Sektörün en büyük grupları ürünlerinin yaklaşık dörtte birini ABD'li tüketicilere satarken, daha küçük markalar arasında bu oran dış giyim şirketi Moncler'de yüzde 14'ten sandalet üreticisi Birkenstock'ta yüzde 46'ya kadar değişiyor.

S&P analistleri yakın tarihli bir notta lüks sektörünü ABD gümrük vergilerine en çok maruz kalan sektörlerden biri olarak gösterdi çünkü şirketlerin üretimi ABD'ye taşıma kabiliyetleri sınırlı.

Bain ortağı Claudia D'Arpizio perşembe günü bir endüstri etkinliğinde yaptığı açıklamada, "ABD'de bir fabrika kurarak gümrük vergileri sorununun üstesinden gelmek istiyorsanız, bu şu anda imkânsız. İnsanlara ve know-how'a sahip değilsiniz" dedi.

Trump vergi silahını Avrupa'ya doğrulttu: Görüşmeler işe yaramıyor!Trump vergi silahını Avrupa'ya doğrulttu: Görüşmeler işe yaramıyor!Finans

 

Şirket Haberleri
Kordsa’da CEO’luk görevine Ergun Hepvar atandı
Kordsa’da CEO’luk görevine Ergun Hepvar atandı
Disney+ Avrupa Genelinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yeni adresi oldu
Disney+ Avrupa Genelinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yeni adresi oldu
Visa ve Ubisoft’tan stratejik iş birliği
Visa ve Ubisoft’tan stratejik iş birliği
Erdemir ve İsdemir, stratejik yatırımlarını devreye aldı
Erdemir ve İsdemir, stratejik yatırımlarını devreye aldı
Dünyaca ünlü milyarder Türkiye’ye geliyor! Moda devi lüks projesini tanıtacak
Dünyaca ünlü milyarder Türkiye’ye geliyor! Moda devi lüks projesini tanıtacak
Ingage Artık OneIngage: Pazarlama ve teknolojide sınırları aşan yeni nesil ajans
Ingage Artık OneIngage: Pazarlama ve teknolojide sınırları aşan yeni nesil ajans