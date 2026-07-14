Truva Bakır, 86 bin yıllık İnkaya Mağarası kazıları için desteğe devam ediyor

Çanakkale’nin yer altındaki doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için gerçekleştirdiği yatırımları tamamlamaya hazırlanan Truva Bakır, şehrin kültürel mirasına da katkıda bulunuyor. Şirket, 86 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’da keşfedilen insan yaşamına ait en eski ikinci alan olan İnkaya Mağarası kazılarına üçüncü yılda da sponsorluğunu sürdürüyor. Gerçekleştirilen kazılar Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan olası göçlerin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Truva Bakır’ın İnkaya Mağarası kazılarına desteğinin devamına ilişkin iş birliği protokolü; Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş ve Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer’in katıldığı törenle imzalandı.

‘Tarih öncesi döneme ışık tutuyor’

İmza töreninde konuşan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, “Çanakkale halihazırda tüm insanlık için önemli bir tarihi geçmişe sahip. Truva, Çanakkale Savaşları gibi ülkemiz ve insanlığımızın mitolojik tarihi açısından çok farklı bir yeri olan Çanakkale, şimdi de İnkaya Mağarası kazıları ile yeni bir değere kavuşuyor. İnkaya Mağarası'nda yürütülen kazılar, Anadolu'nun tarih öncesi dönemine ışık tutan çok değerli bilimsel veriler ortaya koyuyor. Her yeni bulgu, bu coğrafyanın geçmişine ilişkin bilgilerimizi daha da zenginleştiriyor. Böylesine önemli çalışmaların sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi, kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörün ortak katkısıyla mümkün oluyor. Truva Bakır'ın kazılara verdiği desteğin devam etmesini son derece kıymetli buluyoruz. Bu iş birliğinin hem bilim dünyasına hem de Çanakkale'nin kültürel mirasının korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte İnkaya Mağarası'nın bilimsel değerinin yanı sıra kültür turizmi açısından da önemli bir destinasyon haline gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

‘35 bin alet gün yüzüne çıkarıldı’

Antik kazının Türkiye’de devam eden çok az sayıdaki mağara kazısından biri olduğunu ifade eden İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer şunları söyledi: “Kazılarda her geçen gün tarihin bilinmeyen bir yönünü daha keşfediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz İnkaya Mağarası’ndaki kazılarda, Orta Paleolitik döneme tarihlendirilen ve mağaranın 86 bin ile 22 bin 500 yıl önce yoğun olarak kullanıldığını gösteren yaklaşık 35 bin taş alet ve alet parçası gün yüzüne çıkarıldı. İnkaya sakinleri çakmaktaşı hammadde kaynakları, sıcak su kaynakları, hayvansal ve bitkisel besinlerin bolluğu nedeniyle bu bölgeyi tercih etmiş ve uzun yıllar boyunca aralıksız olarak burada yaşamışlardır. Buluntular Türkiye’de devam eden diğer mağara kazılarıyla benzerlik göstermemekle beraber çalışmalarımızla Anadolu ile Balkanlar arasındaki Paleolitik Çağ insanlarının göç hareketlerine ışık tutacağız. Bu kazıda bize destek olan Truva Bakır’a teşekkür ediyoruz.”

Truva bakır üretime başlıyor

Cengiz Holding grup şirketlerinin faaliyette bulundukları tüm bölgelerde olduğu gibi Çanakkale’de de yerel kalkınma ile kültürel gelişime destek verdiğini kaydeden Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş, İnkaya Mağarası kazılarının Çanakkale’de turizmi daha da geliştireceğini ifade ederek, kazılara verilen desteğe devam etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Truva Bakır’ın bu yılın sonunda faaliyete başlayacağını belirten Arkadaş, şunları söyledi: “Artık projede son aşamaya geldik; bu yılın sonunda tesisimizi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Tesisimizde 15 yıllık işletme dönemimiz boyunca toplam 90 milyon ton cevheri ekonomiye kazandıracağız. Bu da ithal edilmekte olan 2,5 milyar dolarlık bakırın Türkiye’de üretilecek olması anlamına geliyor. Çanakkale’de sürdürülebilir madenciliğin de güzel bir örneğini temsil edeceğiz. Bu anlayışımızın bir yansıması olarak bölgede yeraltı suyu kullanmayacak belki de tek sanayi şirketi olacağız. Bölgede madene ulaşabilmek için kesmek zorunda kaldığımız ağaçlara karşılık 1 milyon ağaç dikme taahhüdünde bulunduk. Ağaç dikimi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” İstihdam konusunda da bilgi veren Arkadaş, “Şu anda sahamızda toplam 1.800 kişi çalışıyor. Bunun 668’i Truva Bakır personeli. Tesisimiz devreye alındığında Truva Bakır’ın çalışan sayısı 1.200’e çıkacak. Cengiz Holding’in tüm tesislerinde olduğu gibi çalışanlarımızın büyük çoğunluğu bu bölgenin insanı. Yeni işe alımlarda da yine bu bölgenin istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.