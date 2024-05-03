TSKB’de üst düzey atama

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda üst düzey atama gerçekleşti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2022 tarihinden beri Direktör unvanıyla görev yapan Tolga Sert, Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

1973 yılında Malatya’da doğan Tolga Sert, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünde 2003 yılında tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1995 yılında başlayan Sert, 1998 yılında Yatırım Danışman Yardımcısı ünvanıyla TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Hazine departmanında çalışmaya başladı. TSKB’de Risk Yönetimi, Mali Kontrol, Bahreyn Şubesi, Yatırımcı İlişkileri, Bütçe ve Planlama departmanlarında görev aldı.

2016 yılında TSKB Mali Kontrol Müdürü görevine getirilen Sert, 1 Mayıs 2022 tarihinde Direktör olarak atandı. Finansal Analiz, Kredi Portföy Yönetimi ve Analitiği, Bütçe ve Planlama ve Mali Kontrol Müdürlüklerinden sorumlu olarak görevini sürdüren Sert, 2 Mayıs 2024 itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.