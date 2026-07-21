TSKB'den 206,4 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası finansal kuruluşların katılımıyla toplam 65 milyon dolar ve 141,4 milyon euro tutarında iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde sağlanan sendikasyon kredisi anlaşması 20 Temmuz 2026 tarihinde imzalandı.

Açıklamada, sendikasyon kredisinin 65 milyon ABD doları ve 141,4 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilimden oluştuğu, krediye uluslararası finansal kurumların katıldığı belirtildi.