TSKB'den 350 milyon dolarlık yeşil finansman anlaşması
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 350 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 350 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Söz konusu finansmanın, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak yenilenebilir enerji ve çevre dostu yatırımların desteklenmesinde kullanılması planlanıyor.