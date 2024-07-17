TSKB’den deprem bölgesi için yeni kredi anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı adına İtalyan İklim Fonu Yönetiminden Sorumlu İtalyan Kamu Kalkınma Bankası (CDP) ile depremden etkilenen firmaların yeşil yatırımlarını destekleye yönelik yeni kredi anlaşması imzaladı.

100 milyon euro tutarındaki kredinin imza töreni, TSKB'nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Avrupa Stratejik İş Birliği Çerçevesi (JEFIC) kapsamında imzalanan anlaşma ile depremden etkilenen firmaların yeşil yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB'nin yeşil yatırımlar odağında Türkiye'nin ulusal iklim hedeflerini destekleyecek nitelikte önemli bir adım daha attığını belirtti.

"Türkiye'nin ulusal hedeflerine öncelik veriyoruz"

TSKB olarak Türkiye'nin ulusal hedeflerine öncelik verdiklerini, uzun yıllardır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde ve kapsayıcılığı merkezde tutarak kalkınma prensibi ile yürüttüklerini kaydeden Bilgiç, "Yürüttüğümüz uluslararası güçlü iş birlikleri ile sürdürülebilir geleceğimize hizmet eden işlerin etki alanını büyütmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen illerimizdeki firmaların yeşil yatırımlarını desteklemek üzere AFD ve İtalyan İklim Fonu Yönetiminden Sorumlu CDP ile imzaladığımız bu önemli anlaşmayı da geliştirdiğimiz güçlü iş birliklerinin somut bir çıktısı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, "Bu anlaşma, CDP ile imzaladığımız ilk kredi anlaşması olma özelliğini taşırken, 2005 yılından bu yana KOBİ'lerin desteklenmesi, yenilenebilir enerji, kadın istihdamı ve döngüsel ekonomi gibi kritik alanlarda başarılı projeler gerçekleştirdiğimiz AFD ile imzaladığımız 8. anlaşma oldu. Bu anlaşma, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) üyeleri olarak bizi, AFD'yi ve CDP'yi ortak bir yapı etrafında toplaması ve IDFC'nin hedefleri arasında da yer alan üyeler arası dayanışmayı ve kalkınma için iş birliğini artırması bakımından da ayrı bir önem teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

AFD'den sağlanan kaynak tutarı 525 milyon euroya ulaştı

Bilgiç, AFD işbirliğinde 2016-2019 döneminde kadın istihdamı konusunda gerçekleştirdikleri öncü işbirliği ile Türkiye'de ilk kez çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan firmaların yatırımlarına kaynak sağlamayı kriter edindiklerini vurguladı.

AFD ile 2022'DE imzaladıkları döngüsel ekonomi kredi anlaşmasıyla süregelen işbirliğinin çerçevesini daha da genişlettiklerini belirten Bilgiç, temin ettikleri "Yeşil Yeniden Yapılanma" (Green Reconstruction) kredisi ile depremden etkilenen firmaların finansmanına odaklandıklarını, söz konusu krediyle bu firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, adaptasyon ve döngüsel ekonomi yatırımlarını finanse edeceklerini anlattı.

Bilgiç, bu yıl Türkiye'deki 20'nci faaliyet yılını kutlayan AFD'den, bugüne kadar Türkiye'nin stratejik kalkınma alanlarını desteklemek için temin ettikleri kredi anlaşmalarının toplam tutarının 525 milyon euroya ulaştığının altını çizdi.

AFD Grup Üst Yöneticisi (CEO) Remy Rioux da bu projenin AFD ve Cassa Depositi e Prestiti arasında dünya çapında gerçekleştirilen ilk JEFIC ortak finansmanı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün İstanbul'da TSKB ile kredi anlaşmalarını imzalamak daha da büyük bir önem taşıyor çünkü TSKB, 2004'te onaylanan ilk operasyonumuzla Türkiye'deki en uzun süreli ortağımız olma özelliğine sahip. 20 yıl ve 500 milyon eurodan fazla bütçe harcanan değerli yenilikçi projelerin ardından, bu kez deprem bölgesinin yeniden inşasına yardımcı olmak üzere ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TSKB ve CDP arasındaki ilk iş birliğinde, 50 milyon euro tutarındaki kredi ise İtalyan İklim Fonu (Italian Climate Fund) üzerinden sağlanacak. CDP Uluslararası Kalkınma İş birliği Direktörü Paolo Lombardo ise "Bu kredi anlaşması, yeşil projeleri destekleme ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Çevresel etkileri azaltan yatırımların yanı sıra yerel sosyo-ekonomik koşulları iyileştiren yatırımları da teşvik eden İtalyan İklim Fonu kaynaklarının, ortak ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.