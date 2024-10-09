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TSKB'den dolar cinsi tahvil ihracı hazırlığı

TSKB'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi, yüzde 7.5'li seviyelerde belirlendi.

Haber Merkezi
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TSKB'den dolar cinsi tahvil ihracı hazırlığı
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Türkiye Sınai Kalkinma Bankası'nın, beş yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7.5'li seviyelerde belirlendi. IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihracın bugün fiyatlanması planlanıyor.

TSKB'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, 500 milyon dolar veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar tahvil ihracı ile ilgili olarak, Arab Banking Corporation, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Emirates NBD Bank PJSC, ING Bank N.V., Morgan Stanley, SMBC Bank International ve Standard Chartered Bank'ten oluşan bankaların yetkilendirildiği belirtildi.

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