TSKB’den yeni atama ve görev değişiklikleri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yeni terfi ve atamalarla yönetim kadrosunda değişikliğe gitti. Bankanın Yönetim Kurulu kararı ile yapılan terfi ve atamalar, 1 Şubat 2024 tarihinde uygulamaya geçti.

TSKB’nin yeni organizasyon yapısındaki terfi ve atamalar kapsamında Melis Sökmen, Direktör unvanıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü yönetiminden sorumlu oldu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Sökmen, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı.

Kariyerine 2002 yılında TRT’de belgesel program sorumlusu olarak başlayan Sökmen, 2006-2008 yılları arasında Yurtiçi Kargo Pazarlama Bölümünde görev yaptı.

2008 yılında TSKB’de Kurumsal İletişim biriminde çalışmaya başlayan Sökmen, 2014 yılında Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim Yöneticiliği, 2017 yılında ise İnsan Kaynakları Grup Yöneticiliği görevine atandı.

2018 yılından bu yana TSKB İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Sökmen, değişim yönetimi, organizasyonel gelişim, kariyer mimarisi, kurum kültürü, kurum içi koçluk, takımlar arası işbirliği ve kuşaklar arası iletişim konularında özel olarak çalışmalarına devam ediyor.

Yeni atama ve terfiler

Burç Boztunç, Hazine Müdürlüğü’nden sorumlu Direktör görevine getirildi. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Boztunç, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde finans alanında tamamladı.

2005 yılında bankanın Hazine bölümünde Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başlayan Boztunç, Hazine Bölümü içinde çeşitli birimlerde yönetici pozisyonlarında görev aldıktan sonra, 2017 yılından itibaren Hazine Müdürü olarak çalıştı. Boztunç, 1 Şubat 2024 itibarıyla ise Hazine Müdürlüğü’nden sorumlu Direktör Unvanıyla görevini sürdürüyor.

Simay Kimyacı, Koordinatör unvanıyla, İç Kontrol Müdürlüğü, Risk Yönetimi Müdürlüğü ve Kurumsal Uyum Müdürlüğü yönetiminde görevlendirildi.

Aslıhan Toraman, İç Kontrol Müdürlüğü’ne, Orhan Atbaş, Kurumsal Bankacılık Satış Müdürlüğü’ne, Yasemin Mandacı Uçak, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, Duygu Yapıcıoğlu, Hazine Müdürlüğü’ne Müdür olarak atandı.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik yönetimi müdürlüğü kuruldu

Sürdürülebilirlik odağındaki öncü faaliyetleriyle bilinen TSKB, bu alanda yeni bir yapılanmaya gitti. Banka içinde farklı çalışma grupları altında uzun yıllardır devam eden sürdürülebilirlik çalışmalarının merkezi şekilde yönetimi amacıyla TSKB İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü kuruldu. Çağla Eker Altınkulp da TSKB İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’ne müdür göreviyle atandı.