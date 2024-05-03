TSKB’nin aktif büyüklüğü ilk çeyrekte 198,7 milyar liraya ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2024 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2024 yılının ilk çeyreğinde 198,7 milyar TL’ye ulaşırken, bankanın ağırlıklı yabancı para cinsinden olan toplam kredi portföyü kurdan arındırılmış bazda yüzde 3 büyüme kaydederek, 144,4 milyar TL oldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamındaki yatırımların finansmanına katkı sağlamayı önceliklendiren TSKB, deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılması ve özel sektörün sürdürülebilirlik faaliyetlerinin desteklenmesinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, imalat sanayide dönüştürücü yatırımlarla reel sektöre sağladığı finansman ile toplam kredi portföyü içinde yüzde 90 seviyesinde bulundan SKA bağlantılı kredi oranını korudu. Bankanın yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden kazandığı komisyon gelirleri yıllık yüzde 104 artışla bankacılık gelirlerini destekledi. 1.934 milyon TL net kâr açıklayan TSKB’nin özkaynak kârlılık oranı yüzde 34,7 olarak kaydedildi.

İlk çeyrek verilerini değerlendiren TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye ekonomisine katkımızı başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurdan arındırılmış bazda yüzde 5 büyüme sağladığımız 2023 yılının ardından, geçtiğimiz yılın da üzerinde bir büyüme hedefi ile 2024 yılına adım attık. Yılın başında verdiğimiz 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu şekilde kredi portföyümüzde kurdan arındırılmış bazda yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydettik. Sağladığımız orta ve uzun vadeli kredilerimizle, Türkiye depremini önceliklendirirken, sanayimizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümünü, ülkemizin emisyon azaltım hedeflerini gözeten yatırımları destekledik.” şeklinde konuştu.

“Fonun ikinci çeyrekte kurulmasını hedefliyoruz”

TSKB’nin toplam portföyü içindeki SKA bağlantılı kredilerin oranını mart sonu itibarıyla yüzde 90 seviyesinde korurken, iklim ve çevre odaklı yatırımların payını yüzde 60 üzerinde tutmaya devam ettiklerini belirten Bilgiç, devamında şunları kaydetti: “Uluslararası paydaşlarımızdan kaynak temin etmek için yürüttüğümüz çalışmalarımıza yılın ilk çeyreğinde de devam ettik. Mart ayında, 300 milyon dolar tutarında ilk ilave ana sermaye tahvil ihracımızı yaklaşık 3 katı yatırımcı talebi alarak tamamladık. Bu sayede, yatırımcı tabanımızı ve fonlama tarafındaki ürün çeşitliliğimizi zenginleştirerek, sağlıklı ve güçlü bilanço yapımızı destekledik. Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantörlüğünde imzaladığımız Türkiye Yeşil Fonu Projesi ile Türkiye’nin ve dünyanın bu kapsamdaki ilk girişim sermayesi yatırım fonu çalışmalarımızı hızlandırdık. Fonun yılın ikinci çeyreğinde kurulmasını hedefliyoruz.”

1.934 milyon TL net dönem karı elde etti

Mart sonu itibarıyla, BDDK’nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 19,5 olarak gerçekleştiğini açıklayan Bilgiç, “Nitelikli kalkınma ve sürdürülebilirlik odağındaki faaliyetlerimiz kapsamında, 1.934 milyon TL tutarında net dönem karı elde ettik. Başarılı yatırım bankacılığı ve danışmanlık projelerinden sağladığımız komisyonlar yıllık bazda yüzde 104 artışla gelirlerimizi desteklemeye devam etti. Bankamızın kuruluşunun 75. yıl dönümüne yaklaşırken, ülkemizin ikinci yüzyılı için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma odağında, yenilikçi ve öncü çalışmalar hayata geçirmeye ve çok boyutlu pozitif etkimizi büyütmeye devam edeceğiz.”