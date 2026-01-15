TSMC, dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı
TSMC'nin dördüncü çeyrekte net kârı yıllık yüzde 35 artışla beklentileri aştı. Gelirlerse yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talebin etkisiyle tahminlerin üzerine çıktı. Şirket, üst üste sekiz çeyrektir yıllık bazda kâr büyümesi kaydetti.
Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.
Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 505,7 milyar Tayvan doları seviyesine ulaştı. Analistlerin kar beklentisi 478,5 milyar Tayvan doları düzeyindeydi.
Kuruluşun gelirleri güçlü yapay zekâ çip talebi sayesinde 1,046 trilyon Tayvan dolarına yükselerek tahminleri aştı. Piyasa beklentisi 1,035 trilyon Tayvan doları düzeyindeydi. Şirketin çeyrek dönem gelir artışı yıllık bazda yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.
TSMC, 4. çeyrek bilançosu ile sekiz çeyrek üst üste yıllık bazda kâr büyümesi kaydetmiş oldu.