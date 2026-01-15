TSMC, dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.

Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 505,7 milyar Tayvan doları seviyesine ulaştı. Analistlerin kar beklentisi 478,5 milyar Tayvan doları düzeyindeydi.

Kuruluşun gelirleri güçlü yapay zekâ çip talebi sayesinde 1,046 trilyon Tayvan dolarına yükselerek tahminleri aştı. Piyasa beklentisi 1,035 trilyon Tayvan doları düzeyindeydi. Şirketin çeyrek dönem gelir artışı yıllık bazda yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.

TSMC, 4. çeyrek bilançosu ile sekiz çeyrek üst üste yıllık bazda kâr büyümesi kaydetmiş oldu.