TSMC, gelirini iki ayda yüzde 9,4 artırdı

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC), 2024 yılının ilk iki ayında gelirini artırdı. Şirketin ocak-şubat dönemi satışları yüzde 9,4’lük artışla 12,6 milyar dolarak olarak gerçekleşti. Bu, geçen yıl işlerinin yüzde 25'ini oluşturan Apple Inc'in özellikle Çin'de iPhone için ivmeyi sürdürmekte zorlandığına dair işaretlere rağmen gerçekleşti.

JPMorgan, bu hafta TSMC'nin fiyat hedefini yükselten en son aracı kurum oldu ve sadece yapay zekayı değil, önümüzdeki yıllarda Intel Corp. ile de iş yapma potansiyelini gerekçe gösterdi.

Ocak ayında, yöneticiler bu çeyrekte sağlam bir büyümeye geri dönüş beklediklerini ve 2024 yılında sermaye harcamalarını artırmak için kendilerine yer açtıklarını söyleyerek TSMC'nin akıllı telefon ve bilgisayar talebinde bir toparlanma beklendiğini vurguladı.