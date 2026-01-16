TSMC yatırım beklentileri ASML’nin piyasa değerini 515 milyar dolara yükseltti

Hollandalı çip üretim ekipmanı devi ASML, hisse değerlerindeki güçlü yükseliş sayesinde Avrupa’nın en değerli şirketlerinden biri oldu. Piyasa değeri yaklaşık 515 milyar dolara ulaşırken, yatırımcılar şirketin uzun vadeli potansiyeline dikkat kesildi.

TSMC’nin sermaye harcamaları ASML hisselerini destekledi

Yükselişte, TSMC’nin 2026 yılı için sermaye harcamalarını 52–56 milyar dolar aralığına yükseltmesi etkili oldu. Planlanan harcama, analistlerin beklentisi olan 46 milyar doları aşarak çip üretim ekipmanı talebini artıracak. Bu durum, ASML ve benzeri tedarikçilere doğrudan olumlu yansıdı.

ASML hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak rekor seviyeye ulaşırken, Ocak ayında toplam artış oranı yaklaşık yüzde 24 olarak kaydedildi. Şirket yönetimi 2026 yılı için temkinli gelir artışı tahmini sunarken, analistler TSMC’nin yüksek bütçeli yatırımlarının ASML’nin orta ve uzun vadeli görünümünü güçlendireceğini vurguluyor.