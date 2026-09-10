TSMC'nin ağustos satışları yüzde 53 arttı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

TSMC'nin ağustos ayı gelirleri 514,8 milyar Tayvan dolarına (16,3 milyar dolar) ulaştı. Analistler, mevcut çeyrekte ortalama yüzde 46,8’lik satış artışı bekliyor.

Nvidia ve Apple'ın tercih ettiği çip üreticisi kısa süre önce, hızla yeni fabrikalar inşa etmesine rağmen talebi karşılayamadığını açıklamıştı.

TSMC’nin CEO Yardımcısı Cliff Hou, bu ay yaptığı açıklamada, Tayvanlı çip üreticisinin yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 20 fabrika inşa edip donatmaya çalıştığını, oysa geçmişte genellikle aynı anda dört veya beş yeni binanın inşaatına odaklandığını belirtti.

Hou, “Şu anda neredeyse 4 ya da 5 katına çıkmış durumdasınız, arayı kapatmaya çalışıyorsunuz, ancak yine de talebi karşılayamıyorsunuz.” diyerek şirketin çip üretim ekipmanlarına olan ihtiyacının geçen yılın sonundan bu yana yaklaşık iki katına çıktığını kaydetti.

2026'da 64 milyar dolara kadar yatırım bekleniyor

TSMC temmuz ayında, yapay zeka çiplerine yönelik talepteki hızlı büyümenin 2027 yılına ve ötesine uzayacağına dair güvenini yansıtarak, yıl için harcama ve gelir tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

TSMC, 2026 yılında sermaye harcamalarının 60 milyar ila 64 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor ve yıl sonu satışlarının ABD doları cinsinden yüzde 40’ın biraz üzerinde artacağını öngörüyor. Çip üreticisinin hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazandı.