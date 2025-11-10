TSMC’nin gelir artışı ekim ayında yavaşladı

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ekim ayında yıllık bazda yüzde 16,9 gelir artışı bildirdi. Bu oran, Şubat 2024’ten bu yana en düşük büyüme hızına işaret ederek yapay zekâ talebinde piyasa aşırılığı nedeniyle bir yavaşlama olabileceğini gösterdi.

Analistler, şirketin bu çeyrekte satışlarının yüzde 27,4 oranında artmasını bekliyor.

TSMC CEO’su C.C. Wei, Ekim ayında yaptığı açıklamada şirketin kapasitesinin hâlâ “çok sıkışık” olduğunu ve arz-talep farkını kapatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.