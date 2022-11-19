TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge’de yeni iş birliği

Arçelik'in Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı'na dahil olarak hayata geçirdiği ‘Arçelik İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı’ açıldı.

Arçelik İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı'nın yurt içi ve yurt dışı doktoralı araştırmacıları Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi olması ve Türkiye'nin teknoloji yol haritalarına ve stratejik eylem planlarına destek olması hedefleniyor.

Küresel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine liderlik hedefleyen Arçelik, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK ile stratejik iş birliği gerçekleştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında açılan laboratuvarda, temel araştırma düzeyinde yeni bilgilerin üretilmesi, uygulanması ve bilimsel çıktıların oluşturulması amaçlanıyor.

TÜBİTAK program kapsamında öncül Ar-Ge laboratuvarına 5 yıl süreyle destek sağlayacak. Yürütme komitesi kararı ve başkanlık onayıyla destek süresi 5 yıl daha uzatılabilecek. Laboratuvarın, stratejik planları TÜBİTAK tarafından belirlenirken çalışmalar Arçelik tarafından yürütülecek.

“Salgın sonrası programa başvuru sayısı arttı”

Arçelik'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki programa dahil olarak kurduğu laboratuvarın açılış töreni Bakan Mustafa Varank'ın katılımıyla şirketin Çayırova yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı hakkında bilgi vererek, kendilerinin bizzat şirketlere giderek bu programa dahil olmalarını istediğini söyledi.

Salgın sonrası programa başvuru sayısının arttığını dile getiren ve bunun nedenlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Mandal, "Sadece bugünün değil de geleceği çalışacağımız zaman daha karmaşık, daha değişken ve daha dinamik güçlüklere, sorunlara çözüm üretebilmek için yenilikçi yaklaşım noktasında daha fazla firmamız bu programa şu an aday noktasında. Arçelik ile bir aşamaya geldik, sözleşmemizi imzaladık ve bu program başladı." diye konuştu.

Mandal, projede üniversitelerle iş birliği yapılacağını ve insan kaynağının temel alındığını kaydederek, iklim değişikliği, filtrasyon ve hijyen noktasında, biyoçeşitlilik gibi alanlarda çözüm üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirileceğini anlattı.

Bu programın bileşenlerini ve isterlerini biraz daha farklılaştırdıklarını aktaran Mandal, KOBİ'lerin de programa dahil olması için girişimlerinin olduğunu bildirdi. Mandal, bu girişimlerinin ardından programa talebin arttığını belirterek, hem Arçelik'e hem de buradaki araştırmacılara başarılar diledi.

"Tersine beyin göçüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da uluslararası rekabette teknoloji ve Ar-Ge'nin öneminden bahsederek, Arçelik'in, Ar-Ge merkezinin kurulduğu 1991 yılından bugüne kadar kamu, üniversite ve sanayi iş birliklerine her zaman ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Son yıllarda TÜBİTAK'ın teknoloji hazırlık seviyeleri için oluşturduğu tüm programlarda aktif olarak yer aldıklarını dile getiren Ebiçlioğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız himayesinde TÜBİTAK desteğiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz araştırma laboratuvarını yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanlarını Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi haline getirmeyi ve tersine beyin göçüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Üretim teknolojilerinde ilerleme sağlamamıza yardımcı olacak ve teknoloji alanında yeni iş birliklerini tetikleyecek böyle kıymetli bir programın parçası olduğumuz için onur duyuyoruz. Milli Kalkınma Hamlesi ve ülkemizin katma değerli üretim kabiliyetleri açısından kamu ve özel sektörün el ele ilerlemesi kritik önem arz ediyor. Öncül Ar-Ge laboratuvarı çalışması kamu-özel sektör iş birliği açısından çok güzel bir örnek teşkil ediyor."

Arçelik Kıdemli Ar-Ge Direktörü Emre Oğuz da laboratuvara ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum yaptı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesen Bakan Varank ve beraberindekiler, son olarak laboratuvarda incelemelerde bulundu.