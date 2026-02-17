TÜDÖKSAD’da yeni dönem başladı

Genel Kurul’da geçmiş dönem faaliyet ve denetim raporları görüşülerek ibra edilirken, yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı. Genel Kurul sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Çelikel Aluminyum Döküm İml. San. Tic. A.Ş.’yi temsilen Oğuzhan Deniz seçildi.

Dernek tarihinde bir ilk: Alüminyum döküm sektöründen başkan

TÜDÖKSAD tarihinde ilk kez alüminyum döküm sektöründe faaliyet gösteren bir firma temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş oldu. Bu gelişme, küresel ölçekte hafif metallerin ve özellikle alüminyumun artan stratejik önemine paralel olarak, sektörün dönüşüm sürecini yansıtan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ankara temasları ve artan sektörel temsil gücü

Genel Kurul’da kapsamlı bir faaliyet sunumu gerçekleştiren Genel Sekreter Tunçağ Cihangir Şen, geride kalan dönemde özellikle Ankara’da yürütülen temaslara dikkat çekti. İlgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında; döküm sanayisinin enerji maliyetleri, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), ihracat süreçleri, yatırım teşvikleri ve yeşil dönüşüm başlıklarındaki talep ve beklentilerinin doğrudan karar alıcılara aktarıldığı ifade edildi.

Geçmiş dönemde yürütülen aktif temsil ve lobi faaliyetleri sayesinde sektörün sorunlarının kamu gündemine taşındığı; çözüm odaklı diyalog kanallarının güçlendirildiği vurgulandı.

Ayrıca, ulusal basınla kurulan ilişkilerin belirgin şekilde artırıldığı, döküm sanayisinin ekonomik ve stratejik rolünün daha görünür hale getirildiği belirtildi. Artan medya yansımaları sayesinde sektörün üretim gücü, ihracat katkısı ve dönüşüm sürecindeki rolü kamuoyuna daha güçlü şekilde aktarılırken, sektör adına somut kazanımlar sağlayan girişimlerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Genel Kurul’da söz alan önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe ise görev süresi boyunca destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni seçilen Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini iletti.

Toplantı, Genel Kurul’un ardından düzenlenen akşam yemeği ile devam etti. Üyeler, sektörün mevcut durumu, küresel rekabet koşulları ve yeni dönem öncelikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

TÜDÖKSAD, yeni dönemde de Türk döküm sanayisinin sürdürülebilir büyümesi, uluslararası rekabet gücünün artırılması ve kamu nezdinde güçlü temsili doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Yönetim Kurulu

Başkan: ÇELİKEL ALUMİNYUM DÖKÜM İML. SAN. TİC. A.Ş. – Oğuzhan Deniz

Başkan Yardımcısı: ARDEMİR DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş. – Mehmet Ali Acar

Başkan Yardımcısı: EKSTRAMETAL DÖKÜM İZABE MAK. SAN. LTD. ŞTİ. – Arda Çetin

Muhasip Üye: KUTES METAL SAN. TİC. A.Ş. – ALİ ESAT KUTMANGİL

Üye: AYZER DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – Şükrü Keçebir

Üye: DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. SAN. A.Ş. – Uğur Demirci

Üye: GEDİK İLERİ DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. – Hülya Gedik

Üye: KALKANCI PRES DÖKÜM KALIP SAN. TİC. A.Ş. – Teoman Paçacı

Üye: MERT DÖKÜM A.Ş. – Ekrem Kanıtoğlu

Yönetim Kurulu – Yedek Liste

Üye: SİLVAN SANAYİ A.Ş. – Mehmet Özalp

Üye: DENİZCİLER DÖKÜMCÜLÜK SAN. TİC. A.Ş. – Cenk Denizci

Üye: KARDÖKMAK KARDEMİR DÖKÜM MAK. A.Ş. – Özgür Aykut

Üye: İĞREK MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. – Fatih İğrek

Üye: ALÜMİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. – Öner Şekerci