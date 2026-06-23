Tuğba Güler Barlık, Karma Marka Mağazacılık’ta Genel Müdür olarak göreve başladı

Tuğba Güler Barlık yeni göreviyle ilgili, “Perakende sektöründe 25 yılı aşkın süre boyunca edindiğim satış, planlama, ürün yönetimi ve satınalma deneyimini, markalarımızın büyüme yolculuğuna değer katacak şekilde kullanmayı hedefliyorum. Offline’daki güçlü satış ağımızı, digital kanallarımızla daha entegre hale getirerek omni-channel dönüşümünü hızlandıracak, ürün yönetimini merkeze alan, müşteri odaklı, veriye dayalı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanacağız. Ekiplerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte rekabet gücümüzü artırarak sektördeki konumlamamızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Perakendenin her alanında edindiğim birikimi, tutkuyla bağlı olduğum bu sektörde yeni başarı hikayelerine dönüştürmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Tuğba Güler Barlık kimdir?

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisansı eğitimini tamamlayan Tuğba Güler Barlık, kariyerine Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’de başladı. 1999 itibarıyla 26 yıl boyunca Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’de farklı görevlerde sorumluluk üstlendi.