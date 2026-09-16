Tuğçelik Alüminyum’dan milyarlık satış! 3 taşınmaz için resmi süreç başladı

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Tuğçelik Alüminyum ve Metal, portföyünde yer alan üç gayrimenkulün 2 milyar 107 milyon TL toplam bedelle satışı için resmi görüşmelere başladı. Şirket, satıştan elde edilecek geliri nakit pozisyonunu güçlendirmek ve planlanan yeni yatırımların finansmanına kaynak sağlamak amacıyla kullanmayı hedefliyor.

248 milyon TL peşin satış bedeli

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Kocaeli Kartepe’deki Arslanbey OSB taşınmazı ve fabrika binası için 1 milyar 371 milyon TL, İstanbul Sancaktepe’deki taşınmaz ve fabrika için 488 milyon TL, Kocaeli Gebze’deki taşınmaz ve fabrika için ise 248 milyon TL peşin satış bedeli üzerinden müzakerelere başladı.

Satış görüşmeleri FSK Gıda Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Fahri Serhan Kızılyar ile Altın Oran Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Hanefi Tekin ile yürütülecek.

Eş zamanlı görüşmeler başlatıldı

Tuğçelik, üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi amacıyla Sancaktepe ve Gebze’deki taşınmazlar için sat ve geri kirala modelini de devreye almayı planlıyor. Satışların tamamlanmasının ardından söz konusu tesislerin şirket tarafından minimum 10 yıl süreyle kiralanması için eş zamanlı görüşmeler başlatıldı.

Satışların gerçekleşmesi; SPK lisanslı kuruluşların hazırlayacağı değerleme raporları, gerekli yasal ve idari izinlerin alınması ile alıcıların finansman ve ödeme koşullarına ilişkin teminatları sağlaması gibi ön şartlara bağlı olacak.

Şirket, süreçte niyet mektubu, değerleme raporları ve nihai sözleşmelere ilişkin somut gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğini bildirdi.