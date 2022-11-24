Tuğçelik’in satın aldığı fabrikaya 1 milyar liralık teşvik

Basınçlı alüminyum döküm sektöründe faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen otomotiv ve beyaz eşya üreticilerine OEM parça üretimi yapan Tuğçelik; Kocaeli Arslanbey’de 16 milyon dolara satın aldığı yeni fabrikası için devletten 1 milyar 50 milyon liralık yatırım teşviki almaya hak kazandı. 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren, her geçen yıl Türk sanayisine, ekonomiye ve istihdama değer katan Tuğçelik; Nersan Holding çatısı altında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Mahle, Marelli, Magna, Behr, Willie Elbe, Bosch, Valeo, Horton başta olmak üzere dünyanın önde gelen otomotiv Tier1 firmalarına ve Vestel, BSH gibi beyaz eşya devlerine parça üretimi yapan firma; yaptığı yatırımlarla her geçen yıl büyüyor. Firma son olarak, bu yıl Kocaeli Arslanbey’de 40.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 60.000 metrekarelik yeni bir fabrika satın almıştı. Halihazırda İstanbul Dudullu OSB’deki fabrikasında otomotiv sektörüne, Kocaeli Gebze’deki fabrikasında ise beyaz eşya sektörüne yönelik üretim yapan Tuğçelik; Arslanbey’deki yeni fabrikayı ise son teknolojiyle donatılmış dev bir üretim üssü haline getirmeyi amaçlıyor.

Arslanbey’deki fabrika, elektrikli otomobiller için üs olacak

Tuğçelik; Arslanbey fabrikasını elektrikli ve hibrid otomotiv alt sistemleri üretimine yönelik yeni üretim hatlarıyla dona-tarak OEM ve Tier1 için bu alanda önemli bir partner olmayı hedefl iyor. Endüstri 5.0 odaklı, son teknolojiyle uyumlu robotlu üretim hatları, gelişmiş Ar-Ge ve test merkezleri ile bir teknoloji üssü olması planlanan yeni fabrika; dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin çözüm ortağı olacak. Tuğçelik tarafından ortaya konulan bu vizyon ve yatırımlar, resmi makamlar tarafından da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Tuğçelik tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-kanlığı’na yapılan 51986 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu bakanlık tarafından onaylandı. 1 milyar 50 milyon TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat, KDV ve SGK prim teşviki bulunuyor. Tuğçelik Alüminyum Genel Müdürü Burak Nergiz, tesisin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini ve deneme üretimlerine başlanacağını söyledi. İlk makine ve ekipmanların yurtiçi ve yurtdışından gelmeye başladığını açıklayan Nergiz, kısa zamanda faaliyete geçecek olan tesiste ağırlıklı olarak yeni nesil elektrikli ve hibrid araçlar için parça ve ekipman üretimi yapılacağını açıkladı. Nergiz, sözlerine şöyle devam etti: “Devreye alacağımız yeni fabrikamızla hem yerli otomobilimiz TOGG hem de dünyanın önde gelen otomotiv OEM ve Tier1 üreticileri için nitelikli bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. r Arslanbey tesisimize 19 milyon dolar üstünde fabrika ve ekipman yatırımı yaptık. Yatırım tamamlandıktan sonra üretilen ürünlerin ihracatının başlamasıyla kademeli olarak ciromuzu 100 milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı hedefl iyoruz.”