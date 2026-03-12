TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım: Ekonomik diplomasi, siyasetin tıkandığı noktada tek çıkış yoludur

TÜGİAD Başkanı Yıldırım, 28 Şubat’ta başlayan askeri hareketliliğin ardından dünya ekonomisinin “ekonomik gerçeklik anı” ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Türk iş dünyasının bu süreçte proaktif bir "ekonomik diplomasi" yürütmesi gerektiğini belirtti.

Küresel ve bölgesel ekonomi kıskaç altında

Gürkan Yıldırım, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin ve enerji arzındaki aksamaların Türkiye için en büyük tehdit olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Petrol fiyatlarının varil başına 110 doları aşması ve enerji maliyetlerindeki öngörülemez artış, net enerji ithalatçısı olan ülkemiz için enflasyon ve cari açık üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Ancak biz TÜGİAD olarak meseleye sadece riskler üzerinden değil, stratejik konumlanma üzerinden bakıyoruz. Tedarik zincirlerinin kırıldığı bu dönemde Türkiye, güvenli bir liman ve alternatif üretim üssü olma özelliğini korumalıdır.”

Siyasi krizlerin panzehri: Güçlü ekonomik ilişkiler

Yıldırım, siyasal gerilimlerin ancak güçlü ekonomik bağlar ve lobi faaliyetleriyle dengelenebileceğine dikkat çekti:

“Tüm insanlık için savaşların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Ne yazık ki son zamanlarda gerilim artıyor, masum insanlar hayatlarını kaybediyor. Bununla birlikte ekonomik sorunları da beraberinde getiriyor. Siyasal ilişkiler tıkanabilir, ancak ekonomik ilişkiler damarlar gibidir; durursa sistem çöker. TÜGİAD olarak biz, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) ve G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) gibi uluslararası platformlardaki liderlik rollerimizi kullanarak 'ekonomik barış' lobiciliği yapıyoruz. Siyasetin dili sertleştiğinde, iş insanlarının ortak dili olan ‘ticaret’ devreye girmelidir.”

İş insanları için negatif ve pozitif senaryolar

Başkan Yıldırım, mevcut krizin iş dünyası için iki yüzlü bir madalyon olduğunu ifade etti.

Artan enerji ve lojistik maliyetleri (navlun fiyatlarındaki yüzde 50 artış), küresel sermayenin güvenli liman arayışıyla gelişmekte olan piyasalardan çıkış riski ve bölgesel ticaret yollarının tıkanmasının negatif etkilerin başında geldiğine değinen Yıldırım, “Batı’nın enerji ve hammadde rotalarını çeşitlendirme arayışında Türkiye’nin “stratejik koridor” rolünün pekişmesi, savunma sanayii ve teknoloji odaklı ihracatın öneminin artması ve Türk girişimcilerin kriz yönetimindeki çevikliğiyle yeni pazarlarda (Afrika, Çin ve Orta Asya) etkinlik kazanmasının ise pozitif etkileri olacağını söyledi.

“Balkanlardan Çin’e uzanan bir iş ağı kuruyoruz”

TÜGİAD’ın 2026 stratejileri kapsamında lobi faaliyetlerini artıracağını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yıl ABD’de yapılması gereken 2026 G20 Genç Girişimciler Zirvesi’ni Viyana’ya taşıyarak elde ettiğimiz diplomatik başarı, Türk iş dünyasının küresel karar alma mekanizmalarındaki gücünü göstermiştir.

Çin ve ABD’de hizmete açtığımız şubelerimiz ve dünyanın tüm ülkelerindeki genç iş insanlarıyla gerçekleştirdiğimiz temaslarımıza kadar her noktada, Türk girişimcisinin sesini duyurmaya devam ediyoruz. 30 Mart – 1 Nisan tarihlerinde ise Özbekistan’a bir ticaret heyeti düzenliyoruz. Ziyaretimiz esnasında TÜGİAD Türk Devletleri Şubesi Taşkent Ofisi’nin resmi açılışını yapacağız.

Böylece Özbekistan nezdindeki kurumsal varlığımız daha da güçlendirilmiş olacağız. Üyelerimizin Özbekistan Cumhuriyeti’nin üst düzey yetkilileri ve Özbek iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek temaslarda bulunması ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bu hamlemiz, diğer Türk Cumhuriyetleri ile de ilişkilerimizi geliştirmemizin öncüsü olacak. Savaşın yıkıcı etkilerine karşı üretimle, teknolojiyle ve sınırları aşan iş birlikleriyle duracağız. Unutulmamalıdır ki; ekonomik bağımsızlık, siyasal caydırıcılığın temelidir.”