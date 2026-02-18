TÜGİS'ten Ramazan ayında "İsrafsız sofra" çağrısı

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, Ramazan ayında gıda israfına karşı sorumlu tüketim çağrısında bulundu.

Ülkemizde günde ortalama 12 milyon ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çeken Sidar, hanelerde başlayacak davranış değişikliğinin Türkiye ölçeğinde ciddi tasarruf ve kaynak verimliliği sağlayacağını belirtti.

Ramazan’la birlikte artan alışveriş ve sofra hazırlıkları, gıda israfı tartışmalarını da gündeme getirdi. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan TÜGİS (Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, dünyada ve ülkemizde gıda israfının boyutunu çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Dünyada 1 milyar insan doyabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya genelinde üretilen gıdaların yüzde 30’unun henüz raflara ulaşmadan israf olduğunu söyleyen Sidar, “Bugün kaybettiğimiz her gıda, tarladan mutfağa kadar harcanmış suyun, enerjinin ve emeğin de heba olması anlamına geliyor. Kayıp ve israfın yalnızca dörtte biri kurtarılsa, yaklaşık 1 milyar insanın günlük gıda ihtiyacını karşılayacak ölçekte tasarruf sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

Türkiye’de ise günlük israfın en görünür kalemlerinden birinin ekmek olduğunu belirten Sidar, “Millet olarak, inancımız ve kültürümüz gereği sokakta gördüğümüz ekmeğe hürmet eder, öpüp başımıza koyarız. Buna rağmen her gün yaklaşık 12 milyon ekmeğin çöpe gitmesi vicdanı da bütçeyi de yaralıyor. Özellikle Ramazan ayında bu rakam daha da artıyor. İhtiyacın üstünde yapılan alışveriş, büyük porsiyonlar ve plansız hazırlıklar israfı büyütüyor. Bu nedenle TÜGİS olarak, tüm vatandaşlarımıza Ramazan’ın bereketini israfsız sofralarla çoğaltma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Sidar, hanelerde başlayacak davranış değişikliğinin Türkiye ölçeğinde gözle görülür biçimde tasarruf sağlayabileceğini sözlerine ekledi.