TUI, 409 milyon Euro kar açıkladı

Turizm şirketi TUI, pandemi etkisindeki 2021 yılı eylül ayı sonunda açıkladığı 2 milyar Euro’luk zararın ardından bu yıl aynı dönem için 409 milyon Euro kâra (EBİT) geçti. Dünya genelinde oteller, yolcu gemileri ve havayolu işleten şirket, gelecek yılın da “güçlü” geçmesini bekliyor.

TUI CEO’su Sebastian Ebel, küresel ekonomideki temkinli görünüme rağmen 2023’ün turizmde iyi bir yıl olacağını söyleyerek, “Dış pazar faktörlerine rağmen 2023’ün güçlü geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bu kış ortalama tatil fiyatlarının salgın öncesi seviyelerden yüzde 28 daha yüksek olduğunu dile getiren Ebel, bunun yüksek enflasyon seviyelerine karşı tampon görevi göreceğini kaydetti.

Pandemi desteklerini geri ödeyecek

Şirket, Alman hükümetiyle, pandemi döneminde aldığı yaklaşık 730 milyon Euro’luk devlet yardımını geri ödemek için bir anlaşma yaptı.

Anlaşmaya göre TUI, hükümetin Ekonomik İstikrar Fonu tarafından sağlanan desteğin yanı sıra 2023'ün sonuna kadar kalan teminat senedini de tamamen geri ödeyecek. Geri ödemelerin sermaye artırımı yoluyla yeniden finanse edileceği ifade edilirken, turizm devinin devlet kalkınma bankası KfW tarafından sağlanan kredi limitlerini de önemli ölçüde azaltmayı planladığı aktarıldı.