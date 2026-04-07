Tukaş Gıda’dan 2 milyar TL’lik borçlanma aracı ihracı kararı

Tukaş Gıda, 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için harekete geçti. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu 6 Nisan 2026 tarihli toplantısında, yurt içinde Türk lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi.

İhraçların, Sermaye Piyasası Kurulu onayına bağlı olarak bir yıl içinde, bir veya birden fazla seferde, farklı vadelerde ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Toplam ihraç tutarı ise 2 milyar TL’yi aşmayacak.

Ayrıca şirket, ihraç sürecine ilişkin gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi için yönetimi yetkilendirdi.