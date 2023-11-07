Tüketiciler kasımın ilk 5 gününde deterjan stokladı

Şirketten yapılan açıklamada, ayın ilk 5 gününde Hepsiburada müşteri sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15, siparişler ise yüzde 26 arttı. Kasım ayının öne çıkacak ürünleri arasında şarjlı süpürgeler ve yerli kozmetik ürünleri başı çekiyor.

Satışların büyük bölümü pazar yerindeki KOBİ ve aile işletmeleri tarafından gerçekleştirildi. Kasımın ilk 5 gününde 100 milyon ziyaretçi indirimli ürünlere ulaşmak için yarışırken, en çok satılan ürün deterjan oldu.

Yüzde 30 erteleme imkanını kullandı

İlk 5 günde 100 binin üzerinde Hepsiburada müşterisi "Hepsiburada Limiti" başvurusu yaparken, kart limitleri etkilenmeden taksitli alışveriş yapan müşterilerin de yüzde 30'u erteleme imkanından yararlandı. "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine de kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. .

Yapılan alışverişlerde toplam siparişlerin yüzde 70'i kampanyaya uygun kartlarla taksitlendirilerek, yüzde 30'u ise ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamladı. Efsane Kasım'ın ilk 5 gününde sırasıyla en çok temel tüketim ve gıda, giyim, züccaciye, kozmetik ve ev–yaşam ürünlerine ilgi gösterildi. Ürün bazında en çok satanlar ise deterjan, cilt bakım ürünleri, spor ayakkabılar ve sweatshirtler oldu.

En fazla alışveriş 20.00-23.00 saatleri arasında

Verilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20.00 ile 23.00 saatlerini tercih etti.

Şarjlı süpürgelere olan talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 35 artış gösterirken, en çok satan markalar ise Philips, Xiaomi ve Roborock oldu. Hepsiburada platformu üzerinden ilk 5 günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı.

Bebek arabası ve park yatak ön planda

Efsane Kasım'da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan ve pratik kullanımıyla ebeveynlerin tercihi olan bebek arabası ve anne yanı park yatağı oldu.

Hepsiburada üzerinden moda kategorisinde ön plana çıkan ürünler sweatshirt, çorap, eşofman, mont ve kazak oldu.