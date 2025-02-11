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WMF, Perfection 680 Tam Otomatik Kahve Makinesi'ni satışa sundu

WMF, kahve tutkunları için geliştirdiği Perfection 680 Tam Otomatik Kahve Makinesi, kolay kullanımı ve sessiz çalışma özelliğiyle satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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WMF, Perfection 680 Tam Otomatik Kahve Makinesi'ni satışa sundu
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1853'ten bugüne uzanan Alman kalitesi geleneğinin temsilcisi WMF, geniş ürün gamıyla mutfaktaki hazırlama, pişirme, yeme ve içme deneyimlerine eşlik ediyor. 

WMF Perfection 680 Tam Otomatik Kahve Makineleri, her seferinde zengin aromaları ve saf kahve lezzetini sunarak kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Gelişmiş teknolojisi sayesinde aynı anda iki fincan kahve hazırlayabilme özelliği, kahve deneyiminizi sevdiklerinizle paylaşmanıza da olanak tanıyor.  

Kişiselleştirilmiş tercihler ve 21 farklı tarif  

Kişiselleştirilmiş kahve tercihleri için tek bir dokunuşla damak zevkine uygun kahve hazırlamanızı sağlayan akıllı kahve makinesi, sekiz farklı profil altında programlanabilen sade ve sütlü olmak üzere toplamda 21 farklı kahve tarifine sahip. Üstelik, geniş bir yelpazede kahve hazırlama imkânı sunan cihaza, Wi-Fi bağlantısı sayesinde kolayca uzaktan erişim sağlanabiliyor. 

Optimize edilmiş kahve demleme özelliği, beş farklı kahve öğütme seviyesi ve dört ayrı kahve sertlik derecesi ile kahve keyfinizi kişiselleştirmenize olanak tanıyan WMF Perfection 680, üstün teknolojisiyle her gün aynı yüksek kaliteyi garanti ediyor. 

Kahve makinesi, yeni özellikler için kolayca güncellenebilen, patentli, kendi kendini temizleyen metal demleme özelliğine sahip.

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