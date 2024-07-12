Tuna Girsberger, çalışma koltuğu koleksiyonuna yeni modeller ekledi

Tuna Girsberger’in yeni Wise, Lite ve Joy çalışma koltukları, günün ihtiyaçlarını karşılayan ergonomi çözümleriyle uzun saatler boyunca çalışırken dahi ayrıcalıklı bir konfor, modern tasarımlarıyla evlerden ofislere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Siyah iskeletin yanı sıra dar alanları ferah ve daha modern gösteren beyaz renk seçeneği bulunan Tuna Girsberger Wise, kullanıcının vücudu ile senkronize hareket imkanı sağlayan 4 pozisyona ayarlanabilen senkron mekanizması ve başlıklı tasarımı ile yönetici koltuğu olmaya da aday. Köşeli formuyla Tuna Girsberger Lite, siyah renk seçeneği ile koyu tonlarla şekillenen dekorasyonlara kolayca uyum sağlıyor. Vücut ile senkronize hareket olanağı sağlayan 3 pozisyona ayarlanabilen senkron mekanizmasıyla Lite, uzun süreli çalışmalarda dahi kullanıcısını yormuyor, işlerin kesintisiz devam etmesine destek oluyor. Sadece beyaz renk seçeneği bulunan Tuna Girsberger Joy, yuvarlak hatlı sırt çerçevesi ve dairesel formu ile yeni nesil ofis ve çalışma ortamlarının dikkat çekici unsuru oluyor. Bel desteği, ayarlanabilir kolçaklar ve oturum derinlik ayarı ile kullanıcısına en rahat oturma pozisyonunu sunmaya odaklanan Joy, 4 farklı oturma seçeneği sunan senkron mekanizması ile oturma konforunu üst düzeyde yaşatıyor.

Dekorasyona uygun tasarım ve renk seçenekleri

Tuna Girsberger çalışma koltukları bel bölgesine ekstra destek sağlayan ayarlanabilir lomber destek ile omurga sağlığını koruyor. Kol ve omuz bölgesine destek olan ayarlanabilir kolçakları, yükseklik ayarı ve başlık seçenekleri sayesinde kullanıcıların oturma ve çalışma deneyimine kişisellik katıyor. Nefes alabilir file sırtlık ve file başlıklarıyla kullanıcıya ferah bir oturma deneyimi yaşatıyor. Solmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı kumaş ile üretilen Tuna Girsberger çalışma koltukları, uzun kullanım ömrü garantisi sunuyor. Oturum ve sırtlıkta gerçek ve suni deri seçeneklerinin yanı sıra sert ve yumuşak zemine göre tekerlek seçeneği de sunan çalışma koltukları, kullanıcı tercihlerine de cevap veriyor.