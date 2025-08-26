Tuna Gülenç, Daikin Türkiye Başkan Yardımcılığına atandı

20 yılı aşkın küresel HVAC sektör tecrübesi bulunan Tuna Gülenç, uluslararası vizyonu, stratejik liderlik becerileri ve güçlü saha deneyimiyle Daikin Türkiye’nin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacak. Türkiye pazarındaki derin bilgi birikimi ve bölgesel başarılarıyla Gülenç’in şirketin; yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.

Yeni dönem, yeni hedefler

Daikin Türkiye, 2024 mali yılı itibarıyla 25,5 milyar TL ciro ve 400 milyon Euro’nun üzerinde ihracat performansına ulaştı. Tuna Gülenç’in atanması, F30 hedefleri doğrultusunda stratejik yolculukta önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, “Tuna Bey ile uzun yıllardır Türkiye’de ve Orta Doğu’da birlikte çalışıyoruz. Liderlik vizyonu, tecrübesi ve sonuç odaklı yaklaşımı, stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize değerli katkılar sağlayacak” dedi.

Yeni göreviyle ilgili görüşlerini paylaşan Tuna Gülenç ise, “Daikin Türkiye’ye yeniden katılmak benim için hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok değerli. Kuruluşundan itibaren dönem dönem görev aldığım ve başka bölgelerdeyken de hayranlıkla ve gururla takip ettiğim Türkiye operasyonlarımızda, ekibimizle birlikte yeni başarılara ve güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.