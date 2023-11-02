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Tunç Soyer duyurdu: New York’taki marketlerde yerini almaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği sütler, fabrikamızda işlendikten sonra, İzmirli markasıyla New York’taki marketlerde yerini almaya başladı. Yakında tüm Amerika’da yüzlerce markette olacağız." dedi.

Haber Merkezi
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Tunç Soyer duyurdu: New York’taki marketlerde yerini almaya başladı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli markasıyla üretilen sütlerin ABD'de satılmaya başlandığını duyurdu.

Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük bir hayal gerçek oldu. Büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği sütler, fabrikamızda işlendikten sonra, İzmirli markasıyla New York’taki marketlerde yerini almaya başladı. Yakında tüm Amerika’da yüzlerce markette olacağız." ifadelerini kullandı.