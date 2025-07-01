TÜPRAG 2 milyar dolarlık yatırımla altın üretimindeki payını yüzde 25’e ulaştırdı

ANKARA (EKONOMİ)

Efemçukuru Altın Madeni’nin Genel Müdürü Onur Demir, ana şirketin bugüne kadar ürettiği altın miktarının 165 tona ulaştığını bildirirken yatırım tutarının 2 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Bir grup gazeteciye Efemçukuru Madenini gezdiren Demir, TÜPRAG’un sağladığı 1380 kişilik istihdamın yüzde 80’inin yerel işgücünden oluştuğunu kaydetti. yatırım tutarının 2 milyar dolara ulaştığını dile getiren Demir, 2006’dan bu yana 165 ton altın üretildiğini, Türkiye’deki toplam altın üretiminin yüzde 25’inin TÜPRAG tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Madencilik düzenli gelir kayağı oldu

Altın üretimi yaparken, eş zamanlı olarak rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürdükleri bilgisini veren Onur Demir, maden alanlarının doğaya kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Geçimini temel olarak tarımla karşılayan bölgenin, TÜPRAG ile birlikte endüstriyel faaliyetlere de geçtiğini söyleyen Demir, her hanede en az bir kişinin çalıştığını Efemçukuru’nda ise bölgenin istihdamdaki payının yüzde 88.2 düzeyinde olduğunu belirtti.

Madenciliğin bölgede düzenli gelir kaynağı olduğunu söyleyen Demir, üretimde siyanür kullanılmadığını, bunun yerine yüzdürme yöntemini tercih ettiklerini kaydetti.

Eğitimde kız çocukları önceliklendiriliyor, yetenek havuzu oluşturuldu

TÜPRAG’ın faaliyetleri içinde sosyal yatırımların önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Onur Demir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında eğitime erişim için servis desteği sağladıklarını, kız çocuklarının ise eğitimde önceliklendirildiğini söyledi.

Oluşturdukları yetenek havuzu ile yerel istihdamı desteklediklerini dile getiren Demir, böylece toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliğine katkı sağladıklarını anlattı.

Toplum 12 kişinin yer aldığı bir revirde toplum sağlığı alanında hizmet sunduklarının altını çizen Demir, sadece madende değil dış alana da bunu sağladıklarını belirtti.

Faaliyet gösterdikleri bölgede çok önemli tarımsal yatırımlar da gerçekleştirdiklerini ifade eden Onur Demir,

“Daha önce köy halkı bu ormanlardan faydalanmamış, sadece bağcılık değil aynı zamanda bu ekosistemden de faydalanılacak şekilde değerlendirildi. TÜPRAG bir gün gidecek ama tarımsal faaliyetleri, ürün çeşitliliği ile birlikte devam etmeli düşüncesiyle biz bu projeyi başlattık” ifadelerini kullandı.