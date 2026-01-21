TÜPRAG’a uluslararası “mükemmellik” ödülü verildi

ANKARA(EKONOMİ)

Tüprag'dan yapılan açıklamada şirketin, madencilik sektöründe küresel bir referans noktası olarak kabul edilen TSM (Towards Sustainable Mining – Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru) değerlendirme sistemi kapsamında, hem İzmir hem de Uşak’taki işletmeleriyle en yüksek derece olan “Mükemmellik” notuyla ödüllendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’de madencilik sektöründe 40’ıncı yılına adım atan Tüprag’ın uluslararası düzeydeki şeffaf ve sorumlu üretim anlayışını prestijli bir ödülle taçlandırdığı belirtilerek, “Kanada Madenciler Birliği (MAC) tarafından geliştirilen ve dünyada 14 ülkede uygulanan TSM (Towards Sustainable Mining – Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru) protokolleri kapsamında bağımsız denetimden geçen Tüprag’ın İzmir Efemçukuru ve Uşak Kışladağ işletmeleri, çevresel ve sosyal kriterlerde sergiledikleri üstün performansla uluslararası 'liderlik' ödülünün sahibi oldu” denildi.

Açıklamaya göre, küresel madencilik dünyasında sürdürülebilirlik referansı olarak kabul edilen TSM sistemi çerçevesinde, Norveç, Finlandiya, Avustralya ve Brezilya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden 200’den fazla maden işletmesinin performansı yıllık bazda ölçülüyor.

Tüprag’ın operasyonları da söz konusu kapsamda; biyoçeşitlilik, su yönetimi, atık yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi toplam 9 ana başlıkta titiz bir denetim sürecine tabi tutuldu.

Tüprag Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, şirket olarak operasyonların merkezine "Önce İnsan ve Çevre, Sonra Madencilik" ilkesini koyduklarını belirterek, “TSM protokolleri kapsamında aldığımız bu 'Mükemmellik' derecesi, teknik başarımızın yanı sıra şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdümüzün bir kanıtı. Kritik mineraller çağında sorumlu üretimin artık bir piyasa şartı haline geldiği bilinciyle; biyoçeşitlilikten sosyal uyuma kadar her alanda uluslararası standartların üzerinde performans sergilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.