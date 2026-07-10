Tüpraş zirvedeki gücünü enerji dönüşümüyle pekiştiriyor

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında uzun yıllardır zirvedeki yerini koruyan Tüpraş, bugün yalnızca üretim gücüyle değil, enerji dönüşümüne yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor.

“Enerjimiz Geleceğe” stratejisi doğrultusunda rafinaj faaliyetlerinin ötesine geçerek entegre enerji şirketine dönüşümünü hızlandıran Tüpraş; sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), düşük karbonlu üretim, yenilenebilir enerji, ve dijitalleşme alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, şirketin dönüşüm yolculuğunu, enerji sektöründeki gelişmeleri ve gelecek hedeflerini EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı.

İbrahim Yelmenoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İSO 500 araştırmasında yıllardır Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olarak yer almamızın temelinde; operasyonel kabiliyetlerimiz, entegre lojistik ağımız, güçlü bilanço yapımız ve değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlayabilen iş modelimiz bulunuyor. Enerji sektörünün giderek daha değişken hale geldiği bir dönemde, esnek tedarik zinciri yapımız ve çeşitlendirilmiş ham petrol portföyümüz önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Bugün 16 ülkeden 31 farklı ham petrol tedarik ederek arz güvenliğimizi güçlendiriyor, yüksek kapasite kullanım oranlarıyla hem ülkemizin enerji ihtiyacını karşılıyor hem de ihracat performansımızı sürdürüyoruz. Uzun vadeli stratejilerimiz, disiplinli sermaye yönetimimiz ve güçlü operasyonel kabiliyetlerimiz bu başarının sürdürülebilir olmasını sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor."

Enerji dönüşümü büyümede itici güç olacak

Son yıllarda Tüpraş, yalnızca bir rafineri şirketi olmanın ötesine geçerek “geleceğin enerji şirketi” vizyonuyla entegre bir enerji şirketine dönüşümünü hızlandırdı.

Enerjimiz Geleceğe” diyerek başlattıkları Stratejik Dönüşüm yolculuğunun önümüzdeki yıllarda da büyüme için önemli bir itici güç olacağını kaydeden Yelmenoğlu, strateji dönüşüm planlarını mevcut rafinaj yetkinliklerini korurken geleceğin düşük karbonlu enerji alanlarında ölçek yaratacak şekilde kurguladıklarından bahsetti.

Yelmenoğlu, “2050 yılında karbon nötr lider enerji şirketi olma hedefiyle hayata geçirdiğimiz Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında ana odağımıza aldığımız sürdürülebilir rafinaj, sıfır karbon elektrik ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) alanlarında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir rafinaj kapsamında enerji verimliliği ve dekarbonizasyon projeleriyle operasyonlarımızdan kaynaklı emisyonları azaltırken, propilen gibi yüksek katma değerli yatırımlarla ürün portföyümüzü güçlendiriyoruz” diye konuştu.

2050 hedefi karbon nötr olmak

Tüpraş, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2017 baz yılına kıyasla 2030 yılında yüzde 20, 2040 yılında yüzde 49 azaltma, 2050 yılında ise karbon nötr olma hedefi doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yelmenoğlu, bu doğrultuda enerji verimliliği, operasyonel mükemmeliyet ve düşük karbonlu üretim uygulamalarına yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, “2025 yılı itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2017 baz yılına göre yüzde 17 azaltım sağlayarak hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydettik. Bu çalışmalarla rafinerilerimizin rekabetçiliğini güçlendirirken, sürdürülebilir karlılık ve karbon nötr dönüşüm hedeflerimizi eş zamanlı olarak destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Tüpraş’ın üretim gücü, enerji arz güvenliğindeki kritik rolü ve ihracat performansıyla Türkiye ekonomisi için değer yaratan şirketler arasında yer aldığını dile getiren Yelmenoğlu, “2025 yılında ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayarak, yüzde 93,6 kapasite kullanımıyla 26,8 milyon ton üretim gerçekleştirdik. 23,4 milyon tonu yurt içi satışlar olmak üzere toplamda 29,4 milyon ton satış hacmine eriştik. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılarken, yarattığımız ekonomik ve toplumsal değeri daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“SAF üretiminde Türkiye merkez olabilir”

İştirak şirketleri Entek ile yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız verdiklerini aktaran Yelmenoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Entek’in yanı sıra Batman ve Kırıkkale rafinerilerimizde devreye aldığımız güneş enerjisi santralleriyle birlikte sıfır karbon toplam kurulu gücümüzü 423 MWe seviyesine çıkardık. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, havacılık sektörünün karbonsuzlaşma yolculuğunda en kritik çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türk Hava Yolları ve Pegasus ile imzaladığımız iyi niyet anlaşmalarıyla, Türkiye’nin lider SAF üreticisi olma hedefimize doğru önemli bir adım attık.

Bu alandaki çalışmalarımızı hem yurt içi talebi karşılayacak hem de Türkiye’nin bölgesel üretim ve ihracat potansiyelini güçlendirecek şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye’nin güçlü lojistik altyapısı, stratejik konumu ve artan bölgesel hava trafiği dikkate alındığında, ülkemizin yalnızca iç talebi karşılayan değil, aynı zamanda ihracat potansiyeli yüksek bir SAF üretim merkezi olabileceğini değerlendiriyoruz."