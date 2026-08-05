TÜPRAŞ'ın ikinci çeyrek kârı savaşın etkisiyle 4'e katlandı

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Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 291 artırarak 11,8 milyar TL'den 46,2 milyar TL'ye çıkardı.

İkinci çeyrekte savaşla birlikte petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış, dünya genelinde petrol ve rafineri şirketlerinin kârlarını olumlu etkiledi.

TÜPRAŞ'tan güçlü bilanço

Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ'ın bu dönemde hasılatı yüzde 43 artışla 386,4 milyar TL'ye yükselirken, satışların maliyeti yüzde 49 artışla 325,4 milyar TL oldu.

2025 sonunda 261,6 milyar TL olan TÜPRAŞ'ın borcu, Haziran 2026'da 396,7 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklar ise bu dönemde 435,5 milyar TL'den 463,3 milyar TL'ye çıktı. Şirketin kârlılığı için kritik olan 2026 yılı için net rafineri marjı beklentisi, varil başına 6-7 dolar seviyesinden 13-15 dolara yükseltildi.

Savaşlar akaryakıt marjlarını yükseltti

Faaliyet raporunda, savaşlar nedeniyle ürün marjlarındaki artışa işaret edilerek "Petrol ürünleri piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı aksaklıklar ve bölgesel arz kesintileri ve lojistik maliyetlerindeki artış nedeniyle yılın ilk yarısında sıkı piyasa koşulları hâkim olmuştur" denildi ve şöyle devam edildi:

"Orta Doğu’daki rafineri kesintileri, saldırılar nedeniyle düşen Rusya rafineri üretim kapasiteleri ve Asya’daki düşük kapasite kullanım oranları ürün marjlarını desteklerken, özellikle jet yakıtı ve motorin marjları güçlü seyrini korumuştur" ifadeleri yer aldı.

Benzin marjı son 5 yılın ortalamasını aştı

Benzin marjı, yaz sezonuyla birlikte talebin artması ve orta distilat ürünlerine yönelik güçlü talebin stok seviyelerini düşürmesi nedeniyle mayıs ayında hem geçen yılın hem de son beş yılın ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktı. Artan navlun maliyetleri, jeopolitik riskler ve değişen ticaret rotaları ürün marjlarında önemli dalgalanmalara yol açarken, haziran ayında küresel rafineri faaliyetlerinde kısmi toparlanma görülmesine rağmen arz tarafındaki kırılganlık ve piyasadaki sıkı görünüm devam etti.