Tüpraş'ın üçüncü çeyrek net kârı beklentiyi aştı

Tüpraş 2025'in üçüncü çeyreğinde 12,2 milyar TL net kâr açıkladı.

Piyasa beklentisi 11 milyar TL seviyesindeydi. Net kârda güçlü ürün marjlarındaki (özellikle motorin, benzin ve jet yakıtı) iyileşmenin yanında, parasal pozisyon kaybının azalması (Parasal kayıp 3Ç24’te -4,1 milyar TL iken, 3Ç25’te -458 milyon TL’ye geriledi); işletme giderlerindeki yüzde 8 azalma etkili oldu.

Blomberg HT'den Senvan Ersözlü'nün haberine göre Tüpraş’ın 2025 yılı üçüncü çeyrek satış gelirleri 220,1 milyar TL olarak açıklanarak, piyasa beklentisi olan 208 milyar TL’nin yaklaşık yüzde 6 üzerinde gerçekleşti. Gelirler çeyreklik bazda yüzde 20,5 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 azaldı. Tüpraş, 3Ç 2025’te 8 milyon ton satış gerçekleştirdi. Bir önceki çeyrekte 7,6 milyon ton, 1. çeyrekte ise ise 6,4 milyon ton seviyesindeydi.

Yurtiçi satışlar yıllık bazda yüzde 4 arttı. Yurtiçi satış hacmi 7 milyon ton, uluslararası satış hacmi ise 1 milyon ton olarak gerçekleşti. Toplam satışların yüzde 87,5’i yurtiçi pazardan geldi.

Yurtiçi satış büyümesine en büyük katkı, benzin satışlarındaki yüzde 15’lik artıştan kaynaklandı. Motorin satışları 2,8 milyon ton, jet yakıtı 1,4 milyon ton, benzin 1,6 milyon ton ve bitüm 0,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Beyaz ürün verimi yıllık bazda yüzde 79,5’ten yüzde 81,5’a yükselmesi karlılığa pozitif katkı sağladı. Aynı dönemde geçen yıla göre Vergi Öncesi Kar geçişinde güçlü marjları, beyaz ürün verimliliği, stok etkisi ve parasal kâr destekleyici olurken, ham petrol fiyat farkı, negatif baskı oluşturdu. Brüt kâr marjı yüzde 10.7 olurken, yıllık 1,15 puan, çeyreklik 0,99 puan yükseliş kaydetti. Güçlü yurt içi talep ve elverişli ürün marjları, yüksek kârlılığın sürdürülmesine katkıda bulundu. Tüpraş’ın 3Ç25 döneminde açıkladığı 20,3 milyar TL FAVÖK, piyasa beklentisi olan 19,2 milyar TL’nin yaklaşık yüzde 6 üzerinde gerçekleşti. FAVOK yıllık bazda yüzde 1 azalış, çeyreksel bazda yüzde 44 artış kaydetti. 2025 yılı 2. çeyreğinde FAVÖK rakamı 14 milyar TL seviyesindeydi. FAVÖK marjı yüzde 9,19 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda 1,36 puan çeyreksel bazda 1,51 puan artış kaydetti. Brüt kar marjındaki ve esas faaliyet kâr marjındaki toparlanma etkili oldu. 9 aylık kâr rakamı yıllık yüzde 20,62 arttı Tüpraş’ın ilk 9 aydaki satış gelirleri yıllık bazda yüzde 25 azalışla 598,5 milyar TL oldu. Şirketin 9 aylık net kâr rakamı ise 21,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 9 aylık kâr rakamı yıllık bazda yüzde 20,62 arttı. 9 aylık dönemde FAVÖK rakamı ise yıllık bazda yüzde 14,33 azalışla 45,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. (Şirket sunumunda 9 aylık FAVÖK rakamını 47,7 milyar TL olarak hesapladı).

Tüpraş’ın brüt kâr marjı 9 aylıkta yıllık bazda 0,77 puan artışla yüzde 9,66 oldu. FAVÖK marjı ise 0,96 puan artışla yüzde 7,66 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjında son 6 çeyreğin en yüksek seviyesi gerçekleşti. Rafineri marjı 3.çeyrekte 9,7 $/varil seviyesine yükseldi. İlk çeyrekte 4.1 $/varil , 2. çeyrekte ise 5,2$/varil seviyesindeydi. Şirketin 2025 sene sonu hedef aralığı olan 6-7 $/varil seviyesinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç25 itibarıyla 1,8 milyar dolar net nakit pozisyonu ile dönem sonunu kapattı. Şirketin toplam nakit varlıkları ise yıllık yüzde 14,21 artışla 117,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bunun büyük bölümü döviz cinsinde gerçekleşti. Tüpraş’ın 3Ç25 itibarıyla net borcu -74,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net Borç/FAVÖK oranı -1,3x ile önceki yılın -1,1x seviyesinin altında kaldı. Tüpraş, yıl genelinde 6–6,5 dolar/varil aralığındaki net rafineri marjı hedefini korudu. Şirket, yaklaşık 26 milyon tonluk yıllık üretim ve 30 milyon tonluk satış hacmi beklentisini de sürdürdü. Kapasite kullanım oranının %90–95 bandında seyretmesi öngörülüyor.