Tüpraş’ta rafineri marjı ikiye katlandı

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 2026 yılı ilk çeyrekte net kârı 3,7 milyar TL olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 3,8 milyar TL olurken, geçen yıl aynı döneminde 127 milyon TL'lik net kârın çok üzerinde bir seviyede gerçekleşti.

Şirketin satış gelirleri de 2026 ilgili çeyrekte 258 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek 238 milyar TL düzeyindeki piyasa beklentisinin üzerine gerçekleşti.

Yıllık bazda satışlar yüzde 15 artışla ilk çeyrekte 7,4 milyon ton olurken, yurt içi satışlar yüzde 20 oranında arttı. Tüpraş'ın 2025 yılı ilk çeyreğinde 4,1 dolar olan net rafineri marjı ise bu çeyrekte 9,4 dolar seviyesine çıktı.

Şirketin, kapasite kullanım oranı yüzde 95 seviyesinde gerçekleşirken, son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Tüpraş'ın FAVÖK'ü bu dönemde 15,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, geçen yıl aynı döneminde 12,8 milyar TL olarak gerçekleşmişti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yatay seyrederek yüzde 6 seviyesinde oluştu.

Şirketin net nakit pozisyonu ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artarak 74,7 milyar TL’ye çıktı.

2026 beklentileri

Tüpraş, 2026 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket, 2026 yılı için net rafineri marjı beklentisini varil başına 6-7 dolar aralığında duyurdu.

Yıllık üretimin yaklaşık 29 milyon ton, yıllık satışların ise yaklaşık 30 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Kapasite kullanım oranının ortalama %95 ile %100 aralığında olması öngörülürken, konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde planlandığı bildirildi.