Tur ve deneyim sağlayıcılara yeni nesil rezervasyon sistemi

Hüseyin ASLIYÜCE

COSMIC Booking Engine tarafından geliştirilen platform, manuel süreçler, WhatsApp ve form trafiği gibi operasyonel yükleri azaltmayı amaçlayan sade bir rezervasyon altyapısı olarak konumlanıyor. İşletmelere yeni ve karmaşık sistemler eklemek yerine mevcut süreçleri sadeleştiren bir geçiş modeli sunan COSMIC Booking Engine, dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Tanıtım ve entegrasyon çalışmalarıyla birlikte hedeflenen pazarın yaklaşık yüzde 30’una eriştiği, önümüzdeki dönemde bu oranın yüzde 50 seviyesine çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Sağlayıcıların satış kanallarını tek merkezden yönetebilecekleri çözümlere ihtiyaç var

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan COSMIC Booking Engine Satış ve İş Geliştirme Sorumlusu Güldeniz Korkmaz, deneyim sağlayıcıların temel ihtiyaçlarına dikkat çekerek, “Sağlayıcılarının karmaşık sistemlerden ziyade satış kanallarını tek merkezden yönetebilecekleri, hızlı uyum sağlayabilecekleri ve operasyonel yüklerini azaltacak çözümlere ihtiyacı var. COSMIC Booking Engine'i sahadan gelen bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdik” ifadelerini kullandı.

“İlk etapta Türkiye genelindeki deneyim sağlayacılara odaklanıyor”

Korkmaz, “Platform, ilk etapta Türkiye genelindeki deneyim sağlayıcılara odaklanıyor. İkinci fazda ise Balkan ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyada yayılım sağlamayı hedefliyor. API tabanlı altyapısıyla web siteleri, Google Things to Do, QR kodlu satış noktaları ve diğer dijital kanalları tek merkezde buluşturan COSMIC Booking Engine, fiyat, müsaitlik ve kapasite bilgilerinin tüm kanallarda otomatik ve gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesini sağlıyor. Rezervasyon sonrası dijital biletlerin ziyaretçilerin mobil cihazlarına iletilmesiyle giriş süreçlerinin hızlanıyor, çok dilli dijital sesli rehber çözümleriyle de ziyaretçi deneyiminin destekleniyor” diye konuştu.