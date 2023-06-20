Turcas CEO’su Aksoy: Finansal borçluluğumuzu ciddi oranda azalttık

Turcas Petrol’ün 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Tecmen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Lale Ergin, Emre Derman, üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu değerlendirildi. 2022 yılına ait finansal tabloların görüşülerek onaylandığı toplantıda 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması kararı verildi.

“Sürdürülebilir değer yaratma hedefindeyiz”

Toplantıda konuşan Turcas CEO’su Batu Aksoy, Türkiye için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiklerini söyledi. Shell & Turcas olarak Türkiye çapında 1.150’yi aşan istasyon ağı, ihracat yaptığı ülke sayısını 70’e çıkartan Derince’deki Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi, akaryakıt terminalleri, madeni yağ üretim ve sosyal yatırım projeleri ile önemli başarılara imza attıklarını belirten Aksoy, devamında şunları kaydetti: “Shell & Turcas 2022 yılında 6,1 milyon ton otomotiv yakıtı ve madeni yağ satışı gerçekleştirerek 161 milyar TL net satış hasılatı elde etti ve sektör liderliğini korudu. Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin ve aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023’te de daha pek çok ilke imza atarak öncü ve lider pozisyonumuzu koruyacağız. Elektrik sektöründeki iştirakleri RWE & Turcas bünyesindeki 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralimiz ülkemizin artan enerji talebinin karşılanmasındaki kritik rolünü 2022 yılında 2,5 milyar kWh saat elektrik üreterek 8,5 milyar TL net satış hasılatı elde ederek sürdürdü. Yenilenebilir enerji yatırımımız olan Aydın Jeotermal Santralini Fransız Albioma’ya 14 Şubat 2022’de sattık. Bu işlem Türkiye’ye uzun vadeli ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı getirilmesine vesile olurken Şirketimizin finansal borçluluğunu ciddi manada azalttı. Şirketimizin konsolide finansal borçluluğu 2021 yıl sonundaki 85 milyon EUR seviyesinden 2022 sonunda 21 milyon EUR’ya düştü. 2023 sonunda 17 milyon EUR bakiyeyede olacak kredimizin 2025 nihai vadesinden önce kapatmak amacıyla iştiraklerimizden yaratılacak nakit akışlarını maksimize etmek ve hissedarlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak hedefindeyiz.”

Turcas Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeni atama

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması kapsamında Turcas Petrol’ün BİST bünyesinde Birinci Grup Şirketler arasında yer alması nedeniyle Yönetim Kurulu'na 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi daha katılması gerekliliğinden dolayı Timothy James Ford, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Kariyerine Shell’de başlayan Timothy James Ford, 37 yıl boyunca farklı ülkelerde birçok üst düzey rollerde bulundu. 2011-2015 yılları arasında Shell & Turcas’ta önce Yönetim Kurulu Üyesi, sonra da Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulunan Ford, şirket satın alma birleşmeleri, pazarlama, satış ve operasyonel liderlik, strateji geliştirme ve değişime öncülük etme konularında kapsamlı bir tecrübeye sahip.