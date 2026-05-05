Turcas Holding 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Turcas Holding, 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul Kalyon Otel’de düzenledi. Toplantıya Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Aksoy, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Banu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Timuçin Tecmen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lale Ergin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Christian SLEVOGT, şirket yöneticileri ve hissedarlar katıldı.

Genel Kurul’da 2025 yılına ait finansal tablolar ve faaliyet raporları onaylanırken, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi de kabul edildi. Bu kapsamda, 2025 yılı kârından 600 milyon TL temettü dağıtımı yapılması ve bu tutarın 13 Mayıs 2026 itibarıyla pay sahiplerine nakden ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Genel Kurul’da; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yeni dönem bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması kabul edilen başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Lale Ergin’in mevzuat çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin dolmasını takiben yerine Sn. İdil Özdoğan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

Turcas’ın akaryakıt perakendesi alanındaki iştiraki Shell & Turcas, yaklaşık 1.250 istasyondan oluşan yaygın bayi ağı, %20,8 kanopi altı pazar payı, istasyon başına düşen satışlardaki liderliği, yüksek hizmet kalitesi, akaryakıt dışı ürünlerdeki büyümesi ve 363 milyar TL ciro büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük şirketleri arasındaki yerini korumayı sürdürdü. Shell & Turcas, kadın istihdamı, engelsiz yaşam, yol güvenliği ve inovasyon alanlarında yürüttüğü sosyal yatırım programlarıyla da ülkemize toplumsal fayda sağlamaya devam etti.

Turcas’ın elektrik üretimi tarafındaki iştiraki RWE & Turcas ise 800 MW kurulu güce sahip Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nde 2025 yılında yaklaşık %60 kapasite kullanım oranına ulaşarak 4 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi ve Türkiye’nin artan elektrik talebinin karşılanmasına önemli katkı sağladı.

Öte yandan, Turcas’ın stratejik hedefleri arasında öne çıkan bir diğer unsur olarak, Turcas Petrol’den Turcas Holding’e dönüşümün ardından bağlı ortaklık Turcas International Holding A.Ş. ve Turcas USA 1 LLC’nin kurulması ve ilk yatırımın ABD’de, New York Manhattan’da geliştirilen üst segment bir konut projesine yapılması da dikkat çekti.

Turcas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Aksoy Genel Kurul’da yaptığı değerlendirmede, 2025 yılının Turcas için küresel yatırım şirketi standartlarına ulaşılan bir dönüşüm yılı olduğunu belirtti. Güçlü iştirak performansları ve disiplinli finansal yönetim yaklaşımı sayesinde kuvvetli nakit akışı yaratıldığını vurgulayan Aksoy, portföyün uzun vadeli değer yaratma odağıyla gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Turcas CEO’su Batu Aksoy ise, “2025 yılında iştiraklerimizden elde ettiğimiz güçlü nakit akışı ve temettü performansı ile pay sahiplerimize değer yaratmayı sürdürdük. Aynı zamanda Turcas International Holding ve Turcas USA 1 LLC aracılığıyla New York, Manhattan’da hayata geçirdiğimiz üst segment lüks konut geliştirme projesiyle, coğrafi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Bu yatırımımız, büyüme vizyonumuzu küresel ölçekte hayata geçirme kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Sağlam bilanço yapımızı korurken, yeni yatırımlarımızla hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.