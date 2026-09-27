Türk Altın İşletmeleri, TR Tedarik paylarını sattı

Türk Altın İşletmeleri, TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret A.Ş. sermayesinin yüzde 44’ünü temsil eden paylarının Türk Altın Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Yönetim Kurulu 25 Eylül 2026 tarihli toplantısında grup şirketlerinin kurumsal yapısının sadeleştirilmesi kapsamında satış kararı aldı.

Bu kapsamda, TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret A.Ş. sermayesinin yüzde 44’ünü temsil eden ve Türk Altın İşletmeleri’ne ait olan 6 milyon 600 bin adet payın Türk Altın Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verildi.