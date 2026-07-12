Türk Altın İşletmeleri'nden üst üste 5. günde de pay geri alımı

Türk Altın İşletmeleri'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 29 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan geri alım programı kapsamında 10 Temmuz 2026'da Borsa İstanbul'da pay başına 54,05-54,35 TL fiyat aralığından, ağırlıklı ortalama 54,20 TL fiyattan 798 bin TL nominal tutarlı pay geri alındı.

10 Temmuz'da gerçekleştirilen geri alımın şirket sermayesine oranı yüzde 0,02492 olarak gerçekleşti.

Son işlemle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 2,6635'e ulaştı. Şirket, geri alım programı kapsamında daha önce 3 Temmuz'da 4 milyon 120 bin, 6 Temmuz'da 1 milyon 300 bin, 7 Temmuz'da 1 milyon 875 bin, 8 Temmuz'da 1 milyon 805 bin 660 ve 9 Temmuz'da 400 bin TL nominal tutarlı pay geri alımı gerçekleştirmişti.