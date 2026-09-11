Türk Altın, Sındırgı Maden'i 65 milyon dolara devraldı

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Türk Altın, Balıkesir ve Bilecik illerindeki maden ruhsatları ile cevher işleme tesisini bünyesinde bulunduran Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin paylarının tamamını devraldı.

Şirket, satın alma kapsamında Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi imzaladı. Daha önce 69,9 milyon dolar olarak açıklanan mutabakat zaptı bedeli, yürütülen hukuki, mali, teknik ve operasyonel incelemeler ile değerleme çalışmalarının ardından yeniden ele alındı.

Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucunda toplam işlem bedeli 65,5 milyon dolar olarak kesinleşti.

76 bin ons altın, 1,8 milyon ons gümüş rezervi

Satın almayla birlikte toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı, 108 taşınmaz, cevher işleme tesisi, atık depolama tesisi, makine, ekipman, tesisat ve demirbaşlar Türk Altın bünyesine katıldı.

Edinilen maden varlıklarına ilişkin UMREK raporlarına göre sahada yaklaşık 76 bin 49 ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi bulunduğu öngörülüyor.