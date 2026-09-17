Türk Altın’dan Borsa İstanbul’daki dalgalanmalara ilişkin açıklama

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Şirket, devam eden pay geri alım programı çerçevesinde piyasa şartları ile finansal olanaklarını göz önünde bulundurarak geri alım işlemlerine devam ettiğini açıkladı.

Türk Altın’dan pay geri alım mesajı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin önceliğinin üretim gücünü geliştirmek, kaynakları etkin kullanmak ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesini artırmak olduğu belirtildi.

Türk Altın, yürütülen pay geri alım sürecinin şirketin geleceğine duyulan güveni ve yatırımcıların uzun vadeli menfaatlerini gözeten yaklaşımı yansıttığını ifade etti.

Açıklamada, “Mevcut geri alım programımız kapsamında piyasa koşullarını ve Şirketimizin finansal imkânlarını değerlendirerek yatırımcılarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz” denildi.

Üretim ve operasyonlar sürecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan şirket, güçlü sermaye yapısı ve madencilik tecrübesiyle üretim ve operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Türk Altın, sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanmaya ve tüm paydaşları için kalıcı değer üretmeye devam edeceğini belirtti.