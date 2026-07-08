Türk Altın'ın Çanakkale projesinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Türk Altın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Çanakkale'de planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandığını bildirdi.

Şirket, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin ara kararı doğrultusunda yürütmenin durdurulması talebini kabul ettiğini ve kararın 7 Temmuz 2026 tarihinde kendilerine tebliğ edildiğini açıkladı.

Mahkemenin ara kararıyla birlikte proje için verilen ÇED olumlu kararının uygulanması, dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmuş oldu.

Şirket açıklamasında, davanın çevre platformları, dernekler ve bireysel davacılar tarafından açıldığı hatırlatıldı.

Türk Altın, yargı sürecinin devam ettiğini ve dosyaya ilişkin henüz nihai bir karar verilmediğini vurguladı.