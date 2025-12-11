Türk bankalarının dijital dönüşümünde Prometeia imzası

Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Prometeia, 2013’ten bu yana Türkiye’de 40’ın üzerinde bankaya hizmet veriyor. Prometeia Türkiye Genel Müdürü Bora Örsçelik, şirketin bu konumunu “Prometeia, 50 yıllık emsalsiz uzmanlığını sürekli inovasyon ve dönüşümle birleştiren bir kurum. Dönüşüm artık yalnızca bankalar için değil, danışmanlık şirketleri dâhil finans ekosistemindeki tüm aktörler için kaçınılmaz” sözleriyle değerlendirdi.

“Liderliğimiz yatırımların ve özgün iş modelimizin sonucu”

Akademik kökenlerinin şirkete özgün bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Örsçelik, “Kâr amacı gütmeyen bir ekonomik araştırma vakfı kökeninde taşıdığımız akademik mirasımız, gelirlerimizin dörtte birinden fazlasını Ar-Ge’ye ayırmamıza olanak tanıyor” dedi. Bu yaklaşımın Prometeia’nın iş modelini tanımladığını belirten Örsçelik, “Liderliğimiz bu yatırımların ve özgün iş modelimizin sonucu” diye konuştu.

Örsçelik, Prometeia’nın sektördeki konumunu güçlendiren unsurun uzmanlık çeşitliliği olduğunu vurgulayarak, “Yetkinlik setimizin çeşitliliğiyle rakiplerimizden ayrışıyor, derin uzmanlığımızı teknolojik ve analitik kabiliyetlerimizle bütünleştiriyoruz. Bu çok yönlülük, özgün analitik modellerimizin etrafında sağlam stratejiler kurmamızı ve somut iş değeri üretmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Prometeia Grubu’nun ikinci yerel piyasası"

İstanbul ofisinin şirketin en geniş kapasiteli operasyon alanlarından biri olduğunu belirten Örsçelik, “İstanbul’un 80’i aşkın çalışanıyla hizmet ve ürün çeşitliliği en yüksek ofislerimizden biri olduğu” bilgisini paylaşarak, “Dolayısıyla Türkiye, Prometeia Grubu’nun ikinci yerel piyasası” dedi. Türkiye’de 25’i aşkın bankanın Prometeia’nın risk yönetimi yazılımlarını ve analitik platformlarını kullandığını hatırlatan Örsçelik, Chartis sıralamalarına atıf yaparak, “Chartis’in müşteri memnuniyeti kategorisindeki süregelen birinciliğimiz, bu geniş müşteri tabanının bir tesadüf olmadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Prometeia’nın temel uzmanlık alanlarından risk yönetiminin bankalar için stratejik bir işlev taşıdığını söyleyen Örsçelik, “Risk yönetimi bankalar için sadece bir savunma hattı değil; dijitalleşmeden azami düzeyde faydalanmak, yıkıcı teknolojilere ayak uydurmak ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılabilecek en etkili araç” dedi.

Türkiye ofisinin veri bilimi alanında da Prometeia’nın küresel yetkinlik merkezlerinden biri olduğunu belirten Örsçelik, açık kaynaklı dil modelleri üzerinde yürüttükleri geliştirme çalışmalarını hatırlatarak, “Açık kaynaklı dil modellerini özelleştirerek geliştirdiğimiz TULIP (TUrkish LLM Innovations by Prometeia) ve AR-GE çıktılarımız, bankaların yapay zekâ odaklı dönüşümüne ivme katıyor” ifadelerini kullandı.