Türk deri ve kürk sektörü katma değerle büyüyor, dünya lüks segmentinde rotayı Türkiye belirliyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Ticaret Bakanlığı, TİM, İDMİB, KOSGEB ve TOBB destekleriyle düzenlenen fuar; sektör temsilcilerini, alıcıları ve moda profesyonellerini dört gün boyunca Antalya’da bir araya getirecek.

Organizasyonda bu yıl 21 ülkeden 1000’in üzerinde yabancı alıcı yer alırken, etkinlikte 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması bekleniyor.

Deri ve kürk konfeksiyonunun Türkiye’nin en yüksek katma değer yaratan alanlarından biri olduğunu söyleyen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Türkiye’nin özellikle lüks segmentte dünyadaki en güçlü oyunculardan biri haline geldiğini belirtti.

Son yıllarda sektörün önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül de “Artık modayı takip eden değil, moda üreten bir yapıya sahibiz. Küçük adetli, hızlı teslimat avantajı sağlayan ve yenilikçi koleksiyonlarla hareket eden firmalarımız dünya pazarlarında daha fazla tercih ediliyor” diye konuştu.

Türkiye deri ve kürk konfeksiyon sektörünün küresel ölçekteki en önemli ticaret ve moda buluşmalarından biri olarak gösterilen TDK Leather & Fur Fashion Show Fuarı, Antalya’da yoğun katılımla başladı. Türkiye’den 56 firmanın koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda toplam katılımcı ve ziyaretçi sayısının bin 500’e yaklaşması bekleniyor.

Üç ülkeden alım heyeti geldi

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri (B2B) programı ise organizasyonun en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) iş birliğiyle organize edilen görüşmelerde Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden nitelikli alıcılar Türk firmalarıyla bir araya geliyor.

Bunların yanında ABD, Kanada ve İspanya’dan gelen 11 firmalık alım heyeti de Türk üreticilerle önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Antalya’daki organizasyonun sektörün katma değerli büyüme stratejisi açısından kritik bir rol üstlendiğini belirterek, deri ve kürk konfeksiyonunun Türkiye’nin en yüksek katma değer yaratan alanlarından biri olduğunu söyledi.

2025 yılında deri ve deri mamulleri sektörünün toplamda 1 milyar 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Karaca, deri ve kürk konfeksiyonunun ise diğer alt sektörlerden pozitif ayrışarak yüzde 17 büyüme ile 226 milyon dolarlık ihracata ulaştığını ifade etti.

Karaca, “Biz deri ve kürk konfeksiyon sektörüne ülkenin ve sektörün katma değer lokomotifi diyoruz.

Çünkü kilogram başına ihracat değerine baktığımızda 2025 yılında 128 dolar seviyesindeydik. 2026’nın ilk dört ayında ise bu rakam 156 dolara yükseldi. Türkiye’nin genel ihracat kilogram değerinin yaklaşık 1,5 dolar olduğu düşünüldüğünde burada olağanüstü bir katma değer yaratıldığını görüyoruz.” dedi.

"Artık ucuz ürün değil, lüks segment satıyoruz"

Sektörün artık fiyat rekabeti yerine kalite, tasarım ve hız avantajıyla hareket ettiğini vurgulayan Karaca, Türkiye’nin özellikle lüks segmentte dünyadaki en güçlü oyunculardan biri haline geldiğini söyledi. Karaca, “Biz artık ucuz ürün segmentinde değiliz. Niş, butik ve yüksek kaliteli ürünlere odaklanıyoruz. Dünyanın en iyi vitrinlerinde Türk deri konfeksiyon ürünleri yer alıyor. A ve A Plus segmentte üretim yapıyoruz. Bugün bizim yaptığımız kaliteyi aynı hız ve esneklikle üretebilen çok fazla ülke kalmadı” diye konuştu.

Türkiye’nin ham maddeden nihai ürüne kadar entegre bir üretim gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Karaca, güçlü tabakhane altyapısının sektörün en önemli avantajlarından biri olduğunu belirtti.

Trendlerin artık Türk tabakhaneleri ve Türk üreticileri tarafından şekillendirildiğini ifade eden Karaca, “Bizim en büyük avantajımız hızımız. Bir müşteri bizden numune istediğinde iki hafta içinde sonuç verebiliyoruz. Aynı süreç bazı Uzak Doğu ülkelerinde aylar sürebiliyor. Trendlerin çok hızlı değiştiği moda dünyasında bu büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

ABD ilk sıraya yerleşti

Uzun yıllar sektörün ana pazarı olan Rusya’nın yerini artık ABD’nin aldığını belirten Karaca, deri ve kürk konfeksiyonunda son iki yıldır en büyük pazarın Amerika olduğunu söyledi. ABD’ye ihracatın her geçen yıl arttığını ifade eden Karaca, Avrupa’da da büyümenin hızlandığını kaydetti.

Karaca, “Amerika deri konfeksiyonunda en güçlü pazarımız haline geldi. Bunun yanında İngiltere’de ilk dört ayda yüzde 155, Almanya’da yüzde 77, İtalya’da ise yüzde 72 büyüme yakaladık. Yani sadece Amerika’da değil Avrupa’da da ciddi bir ivme söz konusu. Kanada’yı da stratejik hedef pazarlarımız arasına aldık. Önümüzdeki dönemde Kanada’ya yönelik özel çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki oyun kuruculardan biri olduk"

İDMİB olarak son dönemde agresif pazarlama stratejileri uyguladıklarını anlatan Karaca, klasik fuarcılık anlayışının dışına çıktıklarını belirtti. Son 5 ayda 9 ülkeden 27 önemli alıcıyı bire bir eşleştirme modeliyle İstanbul’da ağırladıklarını söyleyen Karaca, “Artık başkasının kurduğu oyunun içine dahil olmak yerine oyunu bizim kurmamız gerekiyor. Antalya’daki bu organizasyon da bunun en güçlü örneklerinden biri. Yaklaşık 60 güçlü üreticimizi dünyanın dört bir yanından gelen bine yakın alıcıyla buluşturuyoruz.” dedi.

Deri ve kürk konfeksiyonunda Türkiye’nin artık dünyadaki oyun kurucularından biri olduğunu ifade eden Karaca, “Bugün lüks segmentte Türk deri sektörü dünyaya yön veren ülkelerden biri haline geldi. Rakiplerimizle fiyat üzerinden değil kalite, tasarım, hız ve inovasyon üzerinden rekabet ediyoruz. Bu da bizi farklı bir noktaya taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

100 milyon dolarlık hacim bekleniyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül de, fuarın açılışında yaptığı değerlendirmede organizasyonun sektör açısından kritik önem taşıdığını belirterek, 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

Sarıgül, “Antalya’daki fuarımız sektörümüzün en önemli vitrini konumunda. Burada sadece ürün sergilemiyoruz; aynı zamanda yeni pazarlara açılıyor, yeni iş birlikleri kuruyoruz. Özellikle ABD ve Avrupa’dan gelen alıcı ilgisinin artması bizim için son derece değerli” dedi.

Son yıllarda sektörün önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Sarıgül, Türk deri konfeksiyon sektörünün artık yüksek katma değerli, butik ve tasarım odaklı üretime yöneldiğini söyledi.

Sarıgül, “Artık modayı takip eden değil, moda üreten bir yapıya sahibiz. Küçük adetli, hızlı teslimat avantajı sağlayan ve yenilikçi koleksiyonlarla hareket eden firmalarımız dünya pazarlarında daha fazla tercih ediliyor” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında sektörün alternatif pazarlara yöneldiğini hatırlatan Sarıgül, özellikle Avrupa Birliği, ABD ve Kuzey Amerika pazarlarında daha görünür hale geldiklerini kaydetti.

Antalya’daki fuarın bu strateji açısından önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Sarıgül, “Bu organizasyon mevcut müşterilerimizi korumanın yanı sıra yeni ticari bağlantılar kurulmasına da ciddi katkı sağlıyor. Fuar boyunca yapılacak B2B görüşmelerinin ihracata doğrudan katkı vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün halen zorlu ekonomik koşullar altında faaliyet gösterdiğini belirten Sarıgül, buna rağmen firmaların yatırımlarını ve üretim gücünü korumaya çalıştığını söyledi.

2026’nın ilk aylarında ihracat tarafında daha olumlu sinyaller aldıklarını ve ilk 4 ayda yüzde 6'lık bir yükseliş gördüklerini ifade eden Sarıgül, birim fiyatlardaki yükselişin de sektörün katma değerli üretime yöneliminin önemli bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.