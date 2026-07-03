Türk döner markası Çin'de faaliyete başladı
Tab Gıda, Usta Dönerci markasının Çin'de faaliyet göstermesi için franchise sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında markanın Çin'deki ilk iki restoranı faaliyete başladı.
Tab Gıda, Usta Dönerci markasının Çin Halk Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermesine yönelik franchise sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında markanın Çin'deki ilk iki restoranı hizmete başladı.
Tab Gıda, söz konusu yatırımın şirketin uluslararası büyüme stratejisi kapsamında atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.
Şirket, Çin'deki faaliyetlerden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda Usta Dönerci markasının uluslararası pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.