Türk enerji şirketi, Gine Bissau'da durdurduğu operasyonlarını yeniden başlattı

Türk enerji şirketi Karpowership, yaptığı açıklama ile finansal zorlukların Gine Bissau hükümeti tarafından giderilmesinin ardından yakıt sorununun çözüldüğü ve yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Açıklamada, elektrik kesintisinin yalnız 1,5 gün sürdüğüne işaret edildi.

Ülkenin ana elektrik tedarikçilerinden olan Karpowership, ödemeleri alamamasından ötürü operasyonlarını durdurmak zorunda kalmıştı.

Gine Bissau'ya 2019'dan bu yana elektrik sağlayan şirket, yüzer enerji gemileriyle dünyanın çok sayıda ülkesine enerji tedarik ediyor.