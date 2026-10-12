Türk enerji şirketinden İtalya’ya 50 MW’lık yatırım hamlesi

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Türkiye’de güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren BiKey Enerji, Avrupa pazarındaki yatırımlarını genişletmek için harekete geçti.

2025 yılında ilk proje lisansını satın alarak İtalya pazarına giriş yapan şirket, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 50 megavat (MW) kapasiteli yeni güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin büyüme stratejisinde Orta İtalya’daki projeler ve yeni lisans geliştirme çalışmaları öne çıkıyor.

Türk enerji şirketi Avrupa'da büyüyor

2015 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteren BiKey Enerji, Türkiye’de edindiği güneş enerjisi proje geliştirme ve kurulum deneyimini Avrupa pazarına taşımayı hedefliyor.

2015-2021 yılları arasında Türkiye’deki güneş enerjisi projelerine odaklanan şirket, 2021 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki yatırım fırsatlarını araştırmaya başladı.

2024 yılında İtalya’daki güneş enerjisi lisansları ve proje olanakları üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran BiKey Enerji, özellikle Orta İtalya bölgesindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Şirket, 2025 yılında ilk proje lisansını satın almasının ardından bölgede yeni lisans geliştirme faaliyetlerine de ağırlık verdi.

İtalya'da 50 MW'lık yeni yatırım hedefi

BiKey Enerji, İtalya’daki ilk projesine Türk yatırımcıların gösterdiği ilginin ardından yatırım hedeflerini genişletti.

Şirket, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 50 MW büyüklüğünde yeni güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyor. İtalya’daki elektrik satış fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla daha yüksek seviyelerde olması, şirketin yatırım stratejisinde önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

BiKey Enerji’nin değerlendirmesine göre Avrupa ülkelerindeki elektrik fiyatları, bazı koşullarda Türkiye’deki fiyatların yüzde 200 ila 300 üzerinde olabiliyor. Ancak yatırımın geri dönüş süresi; proje maliyeti, finansman koşulları, üretim kapasitesi ve elektrik satış anlaşmalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Türk yatırımcıların İtalya'ya ilgisi artıyor

BiKey Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaçmaz, İtalya’daki güneş enerjisi projelerine farklı sektörlerden Türk yatırımcıların da ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaçmaz, enerji sektörünün yanı sıra turizm, inşaat ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren yatırımcıların da İtalya’daki güneş enerjisi fırsatlarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Avrupa Birliği ülkelerinde yatırım yapmanın yalnızca elektrik üretiminden gelir elde etmekle sınırlı olmadığını değerlendiren şirket, Avrupa pazarının ticari ve hukuki yapısının yatırım kararlarında etkili olduğunu vurguladı.

BiKey Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaçmaz

Güneş enerjisinde düşük işletme maliyeti öne çıkıyor

Güneş enerjisi santrallerinin görece düşük işletme maliyetleri ve sınırlı personel ihtiyacı, yatırımcılar açısından dikkat çeken özellikler arasında bulunuyor.

Uzaktan izleme ve kontrol sistemleri sayesinde santrallerin günlük faaliyetleri, yatırımcının sürekli olarak sahada bulunmasına gerek kalmadan takip edilebiliyor.

Bu durum, özellikle farklı ülkelerde yaşayan veya başka sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılar için güneş enerjisini alternatif bir yatırım alanı hâline getiriyor. Bununla birlikte santrallerin verimli çalışabilmesi için düzenli bakım, teknik denetim ve profesyonel işletme yönetimi önem taşıyor.

BiKey Enerji de İtalya’daki yatırımlarında bu işletme modelinin sunduğu avantajlardan yararlanmayı hedefliyor.

Avrupa'daki ilk enerji deneyimi Macaristan'da başladı

BiKey Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaçmaz, şirketin yurt dışı enerji sektöründeki ilk deneyimlerinin 2018 yılında Macaristan’da başladığını açıkladı. 2018 ve 2019 yıllarında Macaristan’da edinilen deneyimin, İtalya’da planlanan yatırımlar için önemli bir birikim oluşturduğunu belirten Kaçmaz, Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini sürdürdüklerini ifade etti.

Yeni projeler için lisans çalışmaları sürüyor

İtalya’daki ilk proje lisansını 2025 yılında satın alan BiKey Enerji, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Şirketin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 50 MW’lık yatırım hedefinin gerçekleşmesinde yeni lisans geliştirme çalışmaları, finansman koşulları ve İtalya elektrik piyasasındaki gelişmeler belirleyici olacak.

BiKey Enerji, Türkiye’de kazandığı sektörel deneyimi Avrupa’daki yeni projelerine taşıyarak uluslararası enerji pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.