  Türk Eximbank 145 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyon kaynağı temin etti
Türk Eximbank 145 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyon kaynağı temin etti

3 yıllık murabaha kaynağı, Türkiye’de ihracata yönelik işletmelerin ve özel sektörün büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Türk Eximbank 145 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyon kaynağı temin etti
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), İslami Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu’nun özel sektör kolu ve çok taraflı kalkınma finans kurumu olan İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) koordinatörlüğünde 145 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyon kaynağı işlemini başarıyla tamamladı.

3 yıl vadeli ve murabaha yöntemiyle temin edilen bu finansman, Türkiye’de ihracata yönelik işletmelerin ve özel sektör ihracatının desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu iş birliği, Türk ihracatçılarının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve İslami usullere uygun finansman çözümleri sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Sendikasyon sürecinde ICD, işlem koordinatörlüğü rolünü üstlendi

Sendikasyon sürecinde ICD, işlem koordinatörlüğü rolünü üstlenmiştir. İşlemde, Körfez bölgesinden Warba Bank K.P.S.C., Kuwait International Bank K.P.S.C. ve AlRayan Bank Q.P.S.C. olmak üzere üç önemli İslami banka yer alarak işleme katkı sağlamışlardır.

ICD, üye ülkelerde İslami finansman kanallarını geliştirmeye devam etmektedir. Bu sendikasyon kaynağı, çok taraflı kalkınma finans kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesidir. ICD, diğer önde gelen İslami finans kurumlarıyla birlikte, özel sektörün sürdürülebilir kalkınması için kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.Türk Eximbank 145 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyon kaynağı temin etti - Resim : 1

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

“Türk Eximbank, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme stratejisinin ana destekçilerinden biridir. İhracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel rekabet güçlerini artırmak için çalışmaktadır. ICD ile yapılan bu stratejik iş birliği, bu hedeflere ulaşmada önemli bir adımdır. Kaynağın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.”

