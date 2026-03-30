  Türk Eximbank ve Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında anlaşma imzalandı
Türk Eximbank ve Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında anlaşma imzalandı

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ihracat kredi garantilerini uygulamakla görevli Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında kapsamlı bir reasürans anlaşması imzalandı.

Euler Hermes Aktiengesellschaft heyetinin Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan anlaşmayla, iki kuruluş arasındaki yakın iş birliğinin üçüncü ülkelerdeki projeler ile derinleştirilmesi hedefleniyor.

Bir süredir iki kuruluş arasında devam eden görüşmeler neticesinde hayata geçirilen anlaşma ile iki ülke firmalarının birlikte üçüncü ülkelerde üstleneceği proje ve işlemlere reasürans yapısı altında eşgüdümlü ve ortak destek sağlanması öngörülüyor.

Türk Eximbank ve Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında anlaşma imzalandı - Resim : 1Anlaşma kapsamında bir kuruluş tüm projeye yönelik sigorta desteği sağlarken diğer kuruluş ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetlere ilişkin olarak reasürans sağlayacak. Kuruluşlar arasında risk paylaşımının çerçevesini çizen anlaşma ile daha rekabetçi, hızlı ve esnek orta-uzun vadeli finansman çözümlerinin önü açılacak.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, değişen küresel piyasa koşularında ihracat destek kuruluşları arası güç birliğinin önemine değinerek, Ülkemizin önemli ticari ortaklarından Almanya’nın ihracat destek kuruluşu Euler Hermes Aktiengesellschaft ile iş birliğini ilerletmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Güney, söz konusu iş birliği ile Türk ve Alman firmalarının uluslararası projelerde birlikte daha etkili ve güçlü adımlar atmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

